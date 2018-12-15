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Гитлер-вызволитель: в Крыму оккупанты устроили нелепую акцию с детьми

STYLERЖизнь    15.12.2018 - 10:56
Гитлер-вызволитель: в Крыму оккупанты устроили нелепую акцию с детьми
Фото: Крым (РБК-УКраина)

Блогер на фото сравнил президента Путина и Гитлера

В оккупированном Россией полуострове Крым снова устроили нелепую акцию с привлечением детей. На агитационных плакатах изобразили отпечатки детских рук со слоганом "Я голосую за счастливое детство". Об этом на своей странице в Twitter сообщил блогер под ником RoksolanaToday&Крым.

Он опубликовал пост, на котором сравнил президента РФ Владимира Путина и Адольфа Гитлера.

"Абсолютно все мероприятия в Крыму им.рос пропаганды (а они идут 24/7) вызывают у меня одну стойкую ассоциацию. Фото справа один в один вот это все... Гітлер-вызволитель", - написал блогер.

Гитлер-вызволитель: в Крыму оккупанты устроили нелепую акцию с детьмиСкриншот поста (twitter.com/KrimRt)

Пользователи сети прокомментировали такое сравнение российского президента ниже под постом.

Гитлер-вызволитель: в Крыму оккупанты устроили нелепую акцию с детьмиСкриншот комментариев (twitter.com/KrimRt)

"Фото справа - немецкие плакаты времен оккупации, некоторые гитлеровцы воспринимали освободителей от коммуняк", - написала Евгения Черных.

"Это скорее всего немецкий агитпроп, очень сомневаюсь, что украинцы самостоятельно производили подобное", - отметил carthago delenda est.

Как ранее мы писали, крымские оккупанты разразились новой стройкой века.

Также сообщалось, что незаконно построенный Россией в оккупированном Крыму Керченский мост смещается.

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