ua ru
Пт, 22 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Готуємо домашні шпроти з салаки: в п'ять разів дешевше за магазинні

Новость на русском →
П'ятниця 22 липня 2022 13:40
Готуємо домашні шпроти з салаки: в п'ять разів дешевше за магазинні Колаж РБК-Україна: Як приготувати шпроти вдома
Автор: Світлана Мащенко

Ціни на шпроти стали надто кусючими, тому пропонуємо вам зробити домашню консерву зі значно дешевшої салаки.

Рецепт з'явився на каналі "Домашня Ферма - сад, город".

Інгредієнти на 1,2 кг салаки (нечищеної):

  • 3 шт. лаврових листа
  • 1 повна ч. л. солі
  • цибулиння (помите заздалегідь)
  • 6 шт. перцю горошком
  • 2 ч. л. чорного сухого чаю
  • 1,5 склянки води
  • 0,5-1 склянки олії

Покрокове приготування

Змішайте всі інгредієнти для маринаду в каструлі, залийте водою та проваріть, щоб розчин набрав кольору чаю та лушпиння.

Почистіть салаку від голів та нутрощів. Щільно складіть в глибоку каструлю (валетом). Залийте маринадом. Додайте олію (за смаком).

Доведіть до кипіння. Варіть на дуже маленькому вогні протягом двох годин.

Наші шпроти готові!

Зазначимо, що 200-грамова баночка шпротів обійдеться вам приблизно в 70 грн, тоді як за ці ж гроші можна купити цілий кілограм салаки. З цієї ваги вийде п'ять умовних банок шпрот.

Раніше ми писали, як приготувати вершковий сир зі сметани та молока.

Також повідомлялося, як визначити несвіжу рибу.

Читайте РБК-Україна в Google News
рыба рецепт Рецепти
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя