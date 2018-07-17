У Харкові поліція завела справу на блогерів, які проникли на танковий завод

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Блогерам загрожує обмеження волі на строк до 3 років

У Харкові поліція почала розслідування у справі проникнення двох відеоблогеров-руферів на територію одного з підприємств, де перебувало кілька сотень старих і десяток нових танків. Про це передає прес-служба поліції Харківської області.

"17 липня 2018 року слідчий відділу спецполіції ГУНП в Харківській області внесла відомості по даному факту в Єдиний реєстр досудових розслідувань по 1 ч. ст.162 (незаконне проникнення в житло або інше володіння особи, незаконне проведення в них огляду чи обшуку, а так само незаконне виселення чи інші дії, що порушують недоторканність житла громадян) Кримінального кодексу України і почав досудове розслідування", - сказано в повідомленні прес-служби поліції.

Правоохоронці з'ясували, що невстановлені особи незаконно проникли на територію одного з харківських підприємств, де здійснювали несанкціонований відеозйомку, яку в подальшому були розміщені в соціальних мережах.

Зараз слідство встановлює всі обставини події. Також у поліції розшукують осіб, причетних до проникнення. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до 3 років.

Раніше повідомлялося, що в Харкові два видеоблогера-руфера проникли на територію одне з підприємств, де перебувало кілька сотень старих і десяток нових танків.

Блогери помітили, що розгулювати по території їм ніхто не завадив і не протидіяв їх вчинку.

На кадрах можна помітити те, що дійсно охорони немає, а сторожова вишка напівзруйнована.

У відеозаписі також повідомляється, що склад танкової техніки розташований в 500 метрах від ж/д станції Харків-Сортувальний, де починається територія Харківського бронетанкового заводу.

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