В Харькове полиция завела дело на блогеров, которые проникли на танковый завод

Фото: РБК-Украина

Блогерам грозит ограничение свободы на срок до 3 лет

В Харькове полиция начала расследование по делу проникновения двух видеоблогеров-руферов на территорию одного из предприятий, где находилось несколько сотен старых и десяток новых танков. Об этом передает пресс-служба полиции Харьковской области.

"17 июля 2018 года следователь отдела спецполиции ГУНП в Харьковской области внес сведения по данному факту в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.162 (незаконное проникновение в жилище или другое владение лица, незаконное проведение в них осмотра или обыска, а равно незаконное выселение или иные действия, нарушающие неприкосновенность жилища граждан) Уголовного кодекса Украины и начал досудебное расследование", - сказано в сообщении пресс-службы полиции.

Правоохранители выяснили, что неустановленные лица незаконно проникли на территорию одного из харьковских предприятий, где осуществляли несанкционированную видеосъемку, которую в дальнейшем были размещены в социальных сетях.

Сейчас следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего. Также в полиции разыскивают лиц, причастных к проникновению. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до 3 лет.

Ранее сообщалось, что в Харькове два видеоблогера-руфера проникли на территорию одно из предприятий, где находилось несколько сотен старых и десяток новых танков.

Блогеры подметили, что разгуливать по территории им никто не помешал и не противодействовал их поступку.

На кадрах можно заметить то, что охраны действительно нет, а сторожевая вышка полуразрушена.

В видеозаписи также сообщается, что состав танковой техники расположен в 500 метрах от ж/д станции Харьков-Сортировочный, где начинается территория Харьковского бронетанкового завода.

Как ведут себя на дорогах представители украинской власти