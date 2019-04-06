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Холостяк 2019: шоу закінчилося скандалом

STYLERЖиття    06.04.2019 - 22:16
Холостяк 2019: шоу закінчилося скандалом
Микита Добринін (facebook.com/nikitadobrynin)

Головний Холостяк країни здивував глядачів

Шоу Холостяк 9 в кінці п'ятої серії закінчилося неочікуваною розв'язкою. Про це йдеться на офіційному Instagram-каналі проекту.

Після п'ятої серії в шоу залишилися брати участь дев'ять дівчат із десяти. Серед залишилися в проекті Вікторія, Марина, Оля, Юля, Елізабет, Лілія, Даша, Наташа і Софія.

Головний герой програми Холостяк Микита Добринін здивував не тільки учасниць проекту, але і телеглядачів. Троянди отримали лише чотири дівчини - Наташа, Лілія, Софія і Елізабет. При цьому Холостяк роздавав троянди не на фінальній церемонії, а під час побачень.

Добринін зазначив, що на цьому тижні сходив з усіма на побачення і всі дівчата показали характер. Йому навіть вдалося розглянути і позитивні сторони учасниць і навіть негативні.

При цьому Холостяк прийняв рішення залишити всіх дівчат і заявив, що наступний тиждень хоче провести з ними.

Варто зазначити, що багато хто сподівався, що шоу покине одна із учасниць проекту.

Нагадаємо, що Микита Добринін розповів про кардинальні зміни у своєму житті. При цьому в четвертому випуску шоу він відправився з дівчатами на Кіпр.

Раніше повідомлялося про те, що екс-учасниця Холостяк 9 Юлія розповіла всю правду про головного героя шоу. Найбільше Холостяка дратували в дівчатах закритість, невпевненість і нещирість.

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