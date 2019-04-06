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Холостяк 2019: шоу закончилось скандалом

STYLERЖизнь    06.04.2019 - 22:16
Холостяк 2019: шоу закончилось скандалом
Никита Добрынин (facebook.com/nikitadobrynin)

Главный Холостяк страны удивил зрителей

Шоу Холостяк 9 в конце пятой серии закончилось непредвиденной развязкой. Об этом говорится на официальном Instagram-канале проекта.

После пятой серии в шоу остались учавствовать девять девушек из десяти. Среди оставшихся в проекте Виктория, Марина, Оля, Юля, Элизабет, Лилия, Даша, Наташа и София.

Главный герой программы Холостяк Никита Добрынин удивил не только участниц проекта, но и телезрителей. Розы получили только четыре девушки - Наташа, Лилия, София и Элизабет. При этом Холостяк раздавал розы не на финальной церемонии, а во время свиданий. 

Добрынин отметил, что на этой неделе сходил со всеми на свидания и все девушки показали характер. Ему даже удалось рассмотреть и позитивные стороны участниц и даже негативные. 

При этом Холостяк принял решение оставить всех девушек и заявил, что следующую неделю хочет провести с ними.

Стоит отметить, многие надеялись, что шоу покинет одна из участниц проекта.

Напомним, что Никита Добрынин рассказал о кардинальных переменах в своей жизни. При этом в четвертом выпуске шоу он отправился с девушками на Кипр.

Ранее сообщалось о том, что экс-участница Холостяк 9 Юлия рассказала всю правду о главном герое шоу. Больше всего Холостяка раздражали в девушках закрытость, неуверенность и неискренность.

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