"Інтрига розкрита": українська папка в руках інженера Renault в Монако підірвала мережу (фото)

Фіде: YouTube/Renault Sport

Під час перегляду гонок Formula Renault Eurocup в Монако користувачі соцмереж помітили, що інженер тримає папку з написом українською мовою: "Справа №31".

Виявилося, що інженер команди Renault F1 Дейдрик Кайнд одружений на українці і він попросив купити йому кілька папок для роботи. Так українські папки і потрапили в руки голландського інженера.

Скріншот з Facebook

Після посту Кайнда користувачі мережі подякували йому за пояснення.

"Спасибі за те, що розкрили правду, це було дуже весело", - написав Бад Льоша.

Скріншот з Facebook

В'ячеслав Потапенко також пожартував, написавши: "Тепер тобі потрібна така футболка".

Скріншот з Facebook

"Нарешті Україна гідно представлена на міжнародній арені автоспорту", - прокоментував Sam Fisher.

"Інтрига розкрита", - зазначив Євген Желтухін.

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