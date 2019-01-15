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"Інтрига розкрита": українська папка в руках інженера Renault в Монако підірвала мережу (фото)

STYLERЖиття    15.01.2019 - 23:10

Фіде: YouTube/Renault Sport

Під час перегляду гонок Formula Renault Eurocup в Монако користувачі соцмереж помітили, що інженер тримає папку з написом українською мовою: "Справа №31".

Виявилося, що інженер команди Renault F1 Дейдрик Кайнд одружений на українці і він попросив купити йому кілька папок для роботи. Так українські папки і потрапили в руки голландського інженера.

&quot;Інтрига розкрита&quot;: українська папка в руках інженера Renault в Монако підірвала мережу (фото)

Скріншот з Facebook

Після посту Кайнда користувачі мережі подякували йому за пояснення.

"Спасибі за те, що розкрили правду, це було дуже весело", - написав Бад Льоша.

&quot;Інтрига розкрита&quot;: українська папка в руках інженера Renault в Монако підірвала мережу (фото)

Скріншот з Facebook

В'ячеслав Потапенко також пожартував, написавши: "Тепер тобі потрібна така футболка".

&quot;Інтрига розкрита&quot;: українська папка в руках інженера Renault в Монако підірвала мережу (фото)

Скріншот з Facebook

"Нарешті Україна гідно представлена на міжнародній арені автоспорту", - прокоментував Sam Fisher.

"Інтрига розкрита", - зазначив Євген Желтухін.

Нагадаємо, що фото Гордона, Шуфрича і Добкіна в радянській формі часів Сталіна розсмішило мережа.

Раніше повідомлялося, що мережа відреагувала на нового кандидата в президенти – відому телеведучу.

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