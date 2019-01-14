Сеть отреагировала на нового кандидата в президенты – известную телеведущую

Скриншот: YouTube/Телеканал "Прямой"

Литвиненко ранее работала телеведущей на таких каналах как "Интер", "К1","ICTV" и "УТ-1"

Видео: YouTube/Телеканал "Прямой"

Свое участие в президентских выборах подтвердила известная журналистка и телеведущая канала "Прямой" Юлия Литвиненко. Об этом она заявила в интервью Евгению Киселеву.

По словам журналистки Марианы Пьецух, она выступит техническим кандидатом против Юлии Тимошенко.

Скриншот с facebook.com/tsvibak

Новость о том, что Юлия Литвиненко собралась идти на выборы вызвала серьезное обсуждение в сети.

Скриншот с Facebook

"Не удивлюсь, если этой технической кандидатке поменяют имидж: ну, например, волосы нарастят и хвост сделают", - прокомментировала Татьяна Лещенко.

Скриншот с Facebook

"Литвиненко очень "нишевый" кандидат. Многие о ее существовании до сегодня даже не подозревали", - отметил Сергей Змаженко.

Скриншот с Facebook

"Техничность здесь только в одном - возможность иметь больше членов комиссий и наблюдателей. Это единственная цель. Подобные будут и от Тимошенко, и от других. Поэтому не надо даже тратить время на какую-то аналитику", - написал Андрей Владимир.

Скриншот с Facebook

Напомним, что Центральная избирательная комиссия зарегистрировала наблюдателей от 21 общественной организации.

Ранее сообщалось, что украинцы обсуждают нового кандидата в президенты - экс-главу СБУ Игоря Смешко.