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Сеть отреагировала на нового кандидата в президенты – известную телеведущую

STYLERЖизнь    14.01.2019 - 23:47
Сеть отреагировала на нового кандидата в президенты – известную телеведущую
Скриншот: YouTube/Телеканал "Прямой"

Литвиненко ранее работала телеведущей на таких каналах как "Интер", "К1","ICTV" и "УТ-1"

Видео: YouTube/Телеканал "Прямой"

Свое участие в президентских выборах подтвердила известная журналистка и телеведущая канала "Прямой" Юлия Литвиненко. Об этом она заявила в интервью Евгению Киселеву.

По словам журналистки Марианы Пьецух, она выступит техническим кандидатом против Юлии Тимошенко.

Сеть отреагировала на нового кандидата в президенты – известную телеведущую

Скриншот с facebook.com/tsvibak

Новость о том, что Юлия Литвиненко собралась идти на выборы вызвала серьезное обсуждение в сети.

Сеть отреагировала на нового кандидата в президенты – известную телеведущую

Скриншот с Facebook

"Не удивлюсь, если этой технической кандидатке поменяют имидж: ну, например, волосы нарастят и хвост сделают", - прокомментировала Татьяна Лещенко.

Сеть отреагировала на нового кандидата в президенты – известную телеведущую

Скриншот с Facebook

"Литвиненко очень "нишевый" кандидат. Многие о ее существовании до сегодня даже не подозревали", - отметил Сергей Змаженко.

Сеть отреагировала на нового кандидата в президенты – известную телеведущую

Скриншот с Facebook

"Техничность здесь только в одном - возможность иметь больше членов комиссий и наблюдателей. Это единственная цель. Подобные будут и от Тимошенко, и от других. Поэтому не надо даже тратить время на какую-то аналитику", - написал Андрей Владимир.

Сеть отреагировала на нового кандидата в президенты – известную телеведущую

Скриншот с Facebook

Напомним, что Центральная избирательная комиссия зарегистрировала наблюдателей от 21 общественной организации.

Ранее сообщалось, что украинцы обсуждают нового кандидата в президенты - экс-главу СБУ Игоря Смешко.

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