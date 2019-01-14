Мережа відреагувала на нового кандидата в президенти – відому телеведучу

Литвиненко раніше працювала телеведучою на таких каналах, як "Інтер", "К1","ICTV" та "УТ-1"
Відео: YouTube/Телеканал "Прямий"
Свою участь у президентських виборах підтвердила відома журналістка і телеведуча каналу "Прямий" Юлія Литвиненко. Про це вона заявила в інтерв'ю Євгену Кисельову.
За словами журналістки Маріан П'єцух, вона виступить технічним кандидатом проти Юлії Тимошенко.
Скріншот з facebook.com/tsvibak
Новина про те, що Юлія Литвиненко зібралася йти на вибори викликала серйозне обговорення в мережі.
Скріншот з Facebook
"Не здивуюся, якщо цієї технічної кандидатку змінять імідж: ну, наприклад, волосся наростять і хвіст зроблять", - прокоментувала Тетяна Лещенко.
Скріншот з Facebook
"Литвиненко дуже "нішевий" кандидат. Багато про її існування до сьогодні навіть не підозрювали", - зазначив Сергій Змаженко.
Скріншот з Facebook
"Технічність тут тільки в одному - можливість мати більше членів комісій і спостерігачів. Це єдина мета. Подібні будуть і від Тимошенко, і від інших. Тому не треба навіть витрачати час на якусь аналітику", - написав Андрій Владимир.
Скріншот з Facebook
Нагадаємо, що Центральна виборча комісія зареєструвала спостерігачів від 21 громадської організації.
Раніше повідомлялося, що українці обговорюють нового кандидата в президенти - екс-главу СБУ Ігоря Смешка.