Мережа відреагувала на нового кандидата в президенти – відому телеведучу

Скріншот: YouTube/Телеканал "Прямий"

Литвиненко раніше працювала телеведучою на таких каналах, як "Інтер", "К1","ICTV" та "УТ-1"

Відео: YouTube/Телеканал "Прямий"

Свою участь у президентських виборах підтвердила відома журналістка і телеведуча каналу "Прямий" Юлія Литвиненко. Про це вона заявила в інтерв'ю Євгену Кисельову.

За словами журналістки Маріан П'єцух, вона виступить технічним кандидатом проти Юлії Тимошенко.

Скріншот з facebook.com/tsvibak

Новина про те, що Юлія Литвиненко зібралася йти на вибори викликала серйозне обговорення в мережі.

Скріншот з Facebook

"Не здивуюся, якщо цієї технічної кандидатку змінять імідж: ну, наприклад, волосся наростять і хвіст зроблять", - прокоментувала Тетяна Лещенко.

Скріншот з Facebook

"Литвиненко дуже "нішевий" кандидат. Багато про її існування до сьогодні навіть не підозрювали", - зазначив Сергій Змаженко.

Скріншот з Facebook

"Технічність тут тільки в одному - можливість мати більше членів комісій і спостерігачів. Це єдина мета. Подібні будуть і від Тимошенко, і від інших. Тому не треба навіть витрачати час на якусь аналітику", - написав Андрій Владимир.

Скріншот з Facebook

Нагадаємо, що Центральна виборча комісія зареєструвала спостерігачів від 21 громадської організації.

Раніше повідомлялося, що українці обговорюють нового кандидата в президенти - екс-главу СБУ Ігоря Смешка.