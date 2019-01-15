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"Интрига раскрыта": украинская папка в руках инженера Renault в Монако взорвала сеть (фото)

STYLERЖизнь    15.01.2019 - 23:10

Фидео: YouTube/Renault Sport

Во время просмотра гонок Formula Renault Eurocup в Монако пользователи соцсетей заметили, что инженер держит папку с надписью на украинском языке: "Справа №31".

Оказалось, что инженер команды Renault F1 Дейдрик Кайнд женат на украинке и он попросил ее купить ему несколько папок для работы. Так украинские папки и попали в руки голландскому инженеру.

&quot;Интрига раскрыта&quot;: украинская папка в руках инженера Renault в Монако взорвала сеть (фото)

Скриншот с Facebook

После поста Кайнда пользователи сети поблагодарили его за объяснение.

"Спасибо за то, что раскрыли правду, это было очень весело", - написал Бад Леша.

&quot;Интрига раскрыта&quot;: украинская папка в руках инженера Renault в Монако взорвала сеть (фото)

Скриншот с Facebook

Вячеслав Потапенко также пошутил, написав: "Теперь тебе нужна такая футболка".

&quot;Интрига раскрыта&quot;: украинская папка в руках инженера Renault в Монако взорвала сеть (фото)

Скриншот с Facebook

"Наконец-то Украина достойно представлена на международной арене автоспорта", - прокомментировал Sam Fisher.

"Интрига раскрыта", - отметил Евгений Желтухин.

Напомним, что фото Гордона, Шуфрича и Добкина в советской форме времен Сталина рассмешило сеть.

Ранее сообщалось, что сеть отреагировала на нового кандидата в президенты – известную телеведущую.

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