"Интрига раскрыта": украинская папка в руках инженера Renault в Монако взорвала сеть (фото)

Фидео: YouTube/Renault Sport
Во время просмотра гонок Formula Renault Eurocup в Монако пользователи соцсетей заметили, что инженер держит папку с надписью на украинском языке: "Справа №31".
Оказалось, что инженер команды Renault F1 Дейдрик Кайнд женат на украинке и он попросил ее купить ему несколько папок для работы. Так украинские папки и попали в руки голландскому инженеру.
Скриншот с Facebook
После поста Кайнда пользователи сети поблагодарили его за объяснение.
"Спасибо за то, что раскрыли правду, это было очень весело", - написал Бад Леша.
Скриншот с Facebook
Вячеслав Потапенко также пошутил, написав: "Теперь тебе нужна такая футболка".
Скриншот с Facebook
"Наконец-то Украина достойно представлена на международной арене автоспорта", - прокомментировал Sam Fisher.
"Интрига раскрыта", - отметил Евгений Желтухин.
Напомним, что фото Гордона, Шуфрича и Добкина в советской форме времен Сталина рассмешило сеть.
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