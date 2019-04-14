Коли зникнуть черги в дитячі садки: названо термін

Доступність дошкільної освіти в Україні для дітей є питанням номер один. Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман у Дніпрі в ході обговорення реформ у сфері освіти. Глава уряду поставив перед регіонами завдання забезпечити ліквідацію черг у дитячі садки максимум до 2020 року.

Крім того, представники спеціального координаційної ради обговорювали питання своєчасного будівництва і здачі в експлуатацію шкіл. Не дивлячись на те, що забудовники обіцяють побудувати дитсадки і школи в погоджений термін, часто цього не відбувається. Гройсман в Дніпрі доручив Міністерству регіонального будівництва перевірити всі нові житлові масиви.

За словами глави Кабміну, в питанні будівництва дитсадків і шкіл необхідно скоординувати діяльність, адже "не може так бути, що хтось цю проблему не помічає".

Фото: дитячий садок (unsplash.com/zhenhappy)

Ще одним важливим питанням є ефективне впровадження нової української школи. Гройсман заявив, що уряд сформував систему змін в освіті.

"Навчання повинно бути стандарт – в одну зміну. А не так, як у деяких областях, де майже 100% дітей навчаються в кілька змін", - сказав прем'єр.

Крім того, додав він, важлива зміна системи підготовки професійних кадрів.

Як повідомлялося раніше, в Україні 9 квітня розпочався набір учнів у перший клас. У Міносвіти розповіли про нинішньої кампанії і уточнили батькам необхідні документи для реєстрації.

Нагадаємо, що раніше у львівських дитячих садочках спалахнули скандали із-за прийому малюків в дошкільні установи. Мешканці Львова скаржилися на те, що їхні діти не потрапили у дошкільні заклади, так як на їх місце потрапили діти з прилеглих населених пунктів області.