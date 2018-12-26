"Як можна їхати в Росію": відомий український футболіст не зміг би грати в РФ

Фото: РБК-Україна

За словами футболіста, у російському чемпіонаті він би не грав навіть заради грошей

Український нападник угорського клубу "Халадаш" Юрій Габовда заявив, що не зміг би поїхати грати в Росію. Про це він розповів в інтерв'ю Футбол 24.

Габовд підкреслив, що виступатиме за російський футбольний клуб для нього стало б катастрофою і ніякі гроші не змусили б його це зробити.

"Не уявляю, як в такій ситуації можна їхати в Росію, щоб там виступати", - зазначив футболіст.

Габовд підкреслив, що люди, щоб заробити, готові їхати навіть до Росії. При цьому він зазначив, що 6-7 років тому, коли між країнами були нормальні стосунки, він би сприйняв це нормально.

У той же час, він зазначив, що навіть тоді у нього не було бажання грати в чемпіонаті Росії.

Нагадаємо, що кращі футболісти світу незвичайним чином привітали фанатів з Різдвом.

Раніше повідомлялося, що нападаючий "Лос-Анджелес Гелаксі" Златан Ібрагімович став самим високооплачуваним гравцем футбольної ліги Америки.

Ми також писали про те, що капітан "Барселони" Ліонель Мессі в рекордний п'ятий раз отримав "Золоту бутсу". У минулому сезоні Мессі забив 34 м'ячі в 36 іграх чемпіонату Іспанії.