ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

"Як можна їхати в Росію": відомий український футболіст не зміг би грати в РФ

STYLERЖиття    26.12.2018 - 16:14
"Як можна їхати в Росію": відомий український футболіст не зміг би грати в РФ
Фото: РБК-Україна

За словами футболіста, у російському чемпіонаті він би не грав навіть заради грошей

Український нападник угорського клубу "Халадаш" Юрій Габовда заявив, що не зміг би поїхати грати в Росію. Про це він розповів в інтерв'ю Футбол 24.

Габовд підкреслив, що виступатиме за російський футбольний клуб для нього стало б катастрофою і ніякі гроші не змусили б його це зробити.

"Не уявляю, як в такій ситуації можна їхати в Росію, щоб там виступати", - зазначив футболіст.

Габовд підкреслив, що люди, щоб заробити, готові їхати навіть до Росії. При цьому він зазначив, що 6-7 років тому, коли між країнами були нормальні стосунки, він би сприйняв це нормально. 

У той же час, він зазначив, що навіть тоді у нього не було бажання грати в чемпіонаті Росії.

Нагадаємо, що кращі футболісти світу незвичайним чином привітали фанатів з Різдвом.

Раніше повідомлялося, що нападаючий "Лос-Анджелес Гелаксі" Златан Ібрагімович став самим високооплачуваним гравцем футбольної ліги Америки.

Ми також писали про те, що капітан "Барселони" Ліонель Мессі в рекордний п'ятий раз отримав "Золоту бутсу". У минулому сезоні Мессі забив 34 м'ячі в 36 іграх чемпіонату Іспанії.

ФІФА може покарати РФС через участь двох російських клубів на турнірі в Криму Побиття футбольних фанів в Одесі: подробиці інциденту
Новини України Футбол
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся