"Как можно ехать в Россию": известный украинский футболист не смог бы играть в РФ

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По словам футболиста, в российском чемпионате он бы не играл даже ради денег

Украинский нападающий венгерского клуба "Халадаш" Юрий Габовда заявил, что не смог бы поехать играть в Россию. Об этом он рассказал в интервью Футбол 24.

Габовд подчеркнул, что выступать за российский футбольный клуб для него стало бы катастрофой и никакие деньги не заставили бы его это сделать.

"Не представляю, как в такой ситуации можно ехать в Россию, чтобы там выступать", - отметил футболист.

Габовд подчеркнул, что люди, чтобы заработать, готовы ехать даже в Россию. При этом он отметил, что 6-7 лет назад, когда между странами были нормальные отношения, он бы воспринял это нормально.

В тоже время, он отметил, что даже тогда у него не было желания играть в чемпионате России.

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