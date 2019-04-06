Кандидатам в президенти запропонували нове місце для дебатів

Дебати Володимира Зеленського та Петра Порошенка повинні пройти 19 квітня. При цьому генеральний прокурор України Юрій Луценко запропонував провести дебати не на стадіоні, а в бібліотеці. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

Генпрокурор також зазначив, що кандидати в президенти повинні попередньо здати річну декларацію прочитаних книг.

Луценко не уточнив, в який саме бібліотеці необхідно провести дебати.

Фото: facebook.com/LlutsenkoYuri

Користувачі мережі також відреагували на цю пропозицію.

"Дебати на стадіоні це повернення старих античних традицій. Це нормально. Але навіть Демосфен не врятував Афіни від А. Македонського";

"Можна бути начитаним циніком, який приймає несправедливі рішення. А можна бути просто освіченою людиною, який приймає справедливі рішення! Все залежить від цінностей! У чинного цінності тільки "бабло"! Можу сперечатися з фактами";

"Юрій Віталійович, йдіть добровільно у відставку! Ви хороша людина, але не на своїй посаді. На жаль, на порядок денний перед другим туром стоїть питання: або президент повністю перезавантажує свою команду, або ми з тріском летимо в обійми до рашки під управлінням клоуна";

"А як перевіряти справжність списку? Думаю спочатку треба краще здавати іспит з історії та мови! Цікаво, як володіють кандидати цими предметами! Так у багатьох країнах перед набуттям громадянства. Тільки у нас роздаровують його всім медіа популістським особам, а тим хто дійсно потребує та доводить своїй державі навіть ціною забезпеченого життя, чекають довгі роки!";

"Бібліотекаря в Президенти!".

Нагадаємо, що стадіон "Олімпійський" вже почали водити екскурсії в кабінет для здачі аналізів.

Раніше повідомлялося про те, що головний лікар міської наркологічної клінічної лікарні "Соціотерапія" заявив, що в аналізах Порошенко не виявили психоактивних речовин.