У Києві 1 червня відкриваються садочки: адреси закладів

У Києві планують відкрити частину дитячих садків. Спочатку розпочнуть свою роботу 34 комунальні садочки в різних районах міста. Влада міста прийняла таке рішення, щоб батьки могли повернутися до роботи.

"Це складне рішення для столиці, яка живе в умовах воєнного стану, але необхідне. Бо багато батьків працюють або планують повернутися до роботи, в тому числі й на підприємства критичної інфраструктури, а дітей залишити абсолютно ні з ким", - пояснив Кличко.

Він додав, що дітей прийматимуть в дитячий сад тільки в тому випадку, якщо в обох батьків буде довідка про те, що вони працюють.

Відновлять роботу тільки ті дитячі садки, в яких є укриття або воно знаходиться поруч. Крім комунальних дитячих садків, готові до відкриття ще 14 приватних садочків.

Які дитячі садки почнуть працювати:

Голосіївський район

№106 - проспект Науки, 65

№196 - Дмитра Луценка, 13

№262 - Жилянська, 84

№340 - Васильківська, 47 А

№389 - проспект Науки, 100

№798 - Академіка Заболотного, 70-А

Дарницький район

№550 - проспект Григоренка, 20 б

№809 - Анни Ахматової, 5 б

№704 - Ревуцького, 30-А

Деснянський район

№758 - проспект Маяковського, 10 А

Дніпровський район

№244 - Червоноткацька, 17-А

№535 - Генерала Жмаченка, 10

№619 - Сосницька, 8-а

№655 - Остафія Дашкевича (Курнатовського), 4-В

Оболонський район

№30 - Осіння, 33-а

№572 - проспект Оболонський, 14 Г

Печерський район

№424 - Бульвар Дружби Народів, 32 Б

Подільський район

№307 - Братська, 7/11

№486 - Виговського, 20 Д

№777 - проспект Свободи, 2-Б

Святошинський район

№33 - Осіння, 33-а

№179 - Якуба Коласа, 19 А

№214 - Котельникова, 44

Солом'янський район

№10 - провулок Машинобудівний, 24

№63 - Кадетський Гай, 5

№168 - бульвар Вацлава Гавела, 81-А

№376 - Керченська, 11-А

№382 - Героїв Севастополя

№ 648 - Юліуса Фучика, 11

Шевченківський район