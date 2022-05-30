У Києві 1 червня відкриваються садочки: адреси закладів
У Києві планують відкрити частину дитячих садків. Спочатку розпочнуть свою роботу 34 комунальні садочки в різних районах міста. Влада міста прийняла таке рішення, щоб батьки могли повернутися до роботи.
Про це розповів мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі.
"Це складне рішення для столиці, яка живе в умовах воєнного стану, але необхідне. Бо багато батьків працюють або планують повернутися до роботи, в тому числі й на підприємства критичної інфраструктури, а дітей залишити абсолютно ні з ким", - пояснив Кличко.
Він додав, що дітей прийматимуть в дитячий сад тільки в тому випадку, якщо в обох батьків буде довідка про те, що вони працюють.
Відновлять роботу тільки ті дитячі садки, в яких є укриття або воно знаходиться поруч. Крім комунальних дитячих садків, готові до відкриття ще 14 приватних садочків.
Які дитячі садки почнуть працювати:
Голосіївський район
- №106 - проспект Науки, 65
- №196 - Дмитра Луценка, 13
- №262 - Жилянська, 84
- №340 - Васильківська, 47 А
- №389 - проспект Науки, 100
- №798 - Академіка Заболотного, 70-А
Дарницький район
- №550 - проспект Григоренка, 20 б
- №809 - Анни Ахматової, 5 б
- №704 - Ревуцького, 30-А
Деснянський район
- №758 - проспект Маяковського, 10 А
Дніпровський район
- №244 - Червоноткацька, 17-А
- №535 - Генерала Жмаченка, 10
- №619 - Сосницька, 8-а
- №655 - Остафія Дашкевича (Курнатовського), 4-В
Оболонський район
- №30 - Осіння, 33-а
- №572 - проспект Оболонський, 14 Г
Печерський район
- №424 - Бульвар Дружби Народів, 32 Б
Подільський район
- №307 - Братська, 7/11
- №486 - Виговського, 20 Д
- №777 - проспект Свободи, 2-Б
Святошинський район
- №33 - Осіння, 33-а
- №179 - Якуба Коласа, 19 А
- №214 - Котельникова, 44
Солом'янський район
- №10 - провулок Машинобудівний, 24
- №63 - Кадетський Гай, 5
- №168 - бульвар Вацлава Гавела, 81-А
- №376 - Керченська, 11-А
- №382 - Героїв Севастополя
- № 648 - Юліуса Фучика, 11
Шевченківський район
- №79 - Табірна, 34
- №112 - Олександра Довженка, 14-А
- №180 - Юрія Іллєнка, 28-А
- №429 - Олени Теліги, 25/29
- №810 - Печенізька 2/9
Нагадаємо, раніше ми писали про те, скільки пошкоджено дитячих садків під час обстрілів Києва.
А також розповідали про те, як допомогти адаптуватися дітям в новому саду або школі.