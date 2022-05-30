В Киеве 1 июня открываются садики: адреса заведений
В Киеве планируют открыть часть детских садиков. Сначала начнут свою работу 34 коммунальных садика в разных районах города. Власти города приняли такое решение, чтобы родители могли вернуться к работе.
Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличкой в своем Telegram-канале.
"Это сложное решение для столицы, которая живет в условиях военного положения, но необходимое. Так как многие родители работают или планируют вернуться к работе, в том числе и на предприятия критической инфраструктуры, а детей оставить совершенно не с кем", - объяснил Кличко.
Он добавил, что детей будут принимать в детский сад только в том случае, если у обоих родителей будет справка о том, что они работают.
Возобновят работу только те детские садики, в которых есть укрытие или оно находится рядом. Кроме коммунальных детских садиков, готовы к открытию еще 14 частных садиков.
Какие детские сады начнут работать:
Голосеевский район
- №106 - проспект Науки, 65
- №196 - Дмитра Луценка, 13
- №262 - Жилянская, 84
- №340 - Васильковская, 47 А
- №389 - проспект Науки, 100
- №798 - академика Заболотного, 70-А
Дарницкий район
- №550 - проспект Григоренка, 20 б
- №809 - Анны Ахматовой, 5 б
- №704 - Ревуцкого, 30-А
Деснянский район
- №758 - проспект Маяковского, 10 А
Днепровский район
- №244 - Красноткацкая, 17-А
- №535 - Генерала Жмаченка, 10
- №619 - Сосницкая, 8-а
- №655 - Остафия Дашкевича (Курнатовского), 4-В
Оболонский район
- №30 - Осенняя, 33-а
- №572 - проспект Оболонский, 14 Г
Печерский район
- №424 - Бульвар Дружбы Народов, 32 Б
Подольский район
- №307 - Братская, 7/11
- №486 - Виговского, 20 Д
- №777 - проспект Свободы, 2-Б
Святошинский район
- №33 - Осенняя, 33-а
- №179 - Якуба Коласа, 19 А
- №214 - Котельникова, 44
Соломенский район
- №10 - проулок Машиностроительный, 24
- №63 - Кадетский Гай, 5
- №168 - бульвар Вацлава Гавела, 81-А
- №376 - Керченская, 11-А
- №382 - Героев Севастополя
- №648 - Юлиуса Фучика, 11
Шевченковский район
- №79 - Таборная, 34
- №112 - Александра Довженко, 14-А
- №180 - Юрия Ильенка, 28-А
- №429 - Елены Телиги, 25/29
- №810 - Печенежская 2/9
Напомним, ранее мы писали о том, сколько повреждено детских садов во время обстрелов Киева.
А также рассказывали о том, как помочь адаптироваться детям в новом саду или школе.