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В Киеве 1 июня открываются садики: адреса заведений

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Киев, Понедельник 30 мая 2022 19:08
В Киеве 1 июня открываются садики: адреса заведений Фото: В Киеве с 1 июня откроют более 30 детских садов (freepik com)
Автор: Анна Шиканова

В Киеве планируют открыть часть детских садиков. Сначала начнут свою работу 34 коммунальных садика в разных районах города. Власти города приняли такое решение, чтобы родители могли вернуться к работе.

Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличкой в своем Telegram-канале.

"Это сложное решение для столицы, которая живет в условиях военного положения, но необходимое. Так как многие родители работают или планируют вернуться к работе, в том числе и на предприятия критической инфраструктуры, а детей оставить совершенно не с кем", - объяснил Кличко.

Он добавил, что детей будут принимать в детский сад только в том случае, если у обоих родителей будет справка о том, что они работают.

Возобновят работу только те детские садики, в которых есть укрытие или оно находится рядом. Кроме коммунальных детских садиков, готовы к открытию еще 14 частных садиков.

Какие детские сады начнут работать:

Голосеевский район

  • №106 - проспект Науки, 65
  • №196 - Дмитра Луценка, 13
  • №262 - Жилянская, 84
  • №340 - Васильковская, 47 А
  • №389 - проспект Науки, 100
  • №798 - академика Заболотного, 70-А

Дарницкий район

  • №550 - проспект Григоренка, 20 б
  • №809 - Анны Ахматовой, 5 б
  • №704 - Ревуцкого, 30-А

Деснянский район

  • №758 - проспект Маяковского, 10 А

Днепровский район

  • №244 - Красноткацкая, 17-А
  • №535 - Генерала Жмаченка, 10
  • №619 - Сосницкая, 8-а
  • №655 - Остафия Дашкевича (Курнатовского), 4-В

Оболонский район

  • №30 - Осенняя, 33-а
  • №572 - проспект Оболонский, 14 Г

Печерский район

  • №424 - Бульвар Дружбы Народов, 32 Б

Подольский район

  • №307 - Братская, 7/11
  • №486 - Виговского, 20 Д
  • №777 - проспект Свободы, 2-Б

Святошинский район

  • №33 - Осенняя, 33-а
  • №179 - Якуба Коласа, 19 А
  • №214 - Котельникова, 44

Соломенский район

  • №10 - проулок Машиностроительный, 24
  • №63 - Кадетский Гай, 5
  • №168 - бульвар Вацлава Гавела, 81-А
  • №376 - Керченская, 11-А
  • №382 - Героев Севастополя
  • №648 - Юлиуса Фучика, 11

Шевченковский район

  • №79 - Таборная, 34
  • №112 - Александра Довженко, 14-А
  • №180 - Юрия Ильенка, 28-А
  • №429 - Елены Телиги, 25/29
  • №810 - Печенежская 2/9

Напомним, ранее мы писали о том, сколько повреждено детских садов во время обстрелов Киева.

А также рассказывали о том, как помочь адаптироваться детям в новом саду или школе.

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