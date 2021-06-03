У Києві з підлітків безкоштовно робитимуть ІТ-спеціалістів: як записатися на курси

Поки у мережі активно обговорюють так званий Президентський університет , який має стати справжнім проривом у вищій освіті та забезпечити Україну висококласними фахівцями у провідних галузях науки, київських підлітків вже беруться безкоштовно навчати різноманітним IT-спеціальностям. Це відбуватиметься у Центрі креативних технологій TUMO Kyiv.

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Набір студентів на навчання відбувається за 8 напрямами у сфері креативних технологій. Щоб потрапити до числа щасливчиків, потрібно подати заявку на отримання навчального гранту з 16 червня.

Що це за навчання?

TUMO Kyiv - це сучасне позашкільне навчання креативним технологіям для тінейджерів 12-18 років. Програма передбачає практичне вивчення одночасно трьох з восьми напрямів: кіновиробництво, музичний продакшн, програмування, 3D-моделювання, анімація, графічний дизайн, робототехніка або розробка ігор. Які напрями поєднати студент обирає самостійно. У будь-який момент напрями можна змінити.

Навчання передбачає 3 складові: самостійне навчання за підтримки коучів; воркшопи з лідерами галузі; практичні лабораторії, в яких студент створює свій особистий проєкт з представниками світових компаній - тут формуються практичні навички та перші кроки у створенні яскравого портфоліо.

Хто може податись?

Грант на навчання - це оплата навчання тінейджера протягом одного року. Це достатній час для опанування 3 креативних напрямів і реалізації кількох власних проектів.

Отримати цю можливість може 450 тінейджерів з Києва у віці 12-18 років. Набір стартує 16 червня.

Існує 2 можливості отримати грант - соціальна квота та квота для обдарованої молоді. Кожен заявник може одночасно подати документи на обидві квоти.

Як відбувається набір?

16 червня відкривається набір, тоді можна зареєструватись за однією або обома квотами, подати відповідні документи і відслідковувати свій рейтинг. Рейтинг формується відповідно до дати і часу подання заявки, а також за балами категорій з переліку квот.

Через добу після подання заявки можна побачити себе в рейтингу і відслідковувати статус. 1 серпня список 450 тінейджерів, що отримали грант на навчання, буде опублікований на сайті TUMO Kyiv.

А що ще?

Щоб допомогти визначитись із напрямом навчання, Центр запускає безкоштовний літній кемп. На ньому протягом 2 місяців 18 потоків тінейджерів зможуть ознайомитись з усіма напрямами навчання і обрати для себе 3 пріоритетних. А в кінці кемпу на студентів чекає приємний сюрприз - зустріч із відомою особою зі сфери мистецтва чи креативного сектору України.

Також організатори запрошують батьків і тінейджерів на півторагодинний тест-драйв одного з напрямів. Тінейджер зустрінеться з наставником, встигне ознайомитись з методикою, зробить свій перший продукт та відвідає екскурсію простором. Щоб пройти такий "тест-драйв", потрібно заповнити заявку.