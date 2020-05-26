У Києві встановили унікальні світлофори: допоміг карантин

У Києві встановили перші унікальні світлофори, які допоможуть велосипедистам. Такі регулювальники велоруху з'явилися на перехресті вулиці Пушкінська і бульвару Тараса Шевченка.

На Facebook-сторінці Київавтодору розмістили фото і інформацію про нові світлофори, встановлені у ході капітального ремонту.

Зазначимо, що за час карантину в Україні зросла кількість продажів велосипедів. Такий спосіб пересування обрали багато українців для переміщення по місту, як альтернативу зупиненому громадського транспорту.

"Згодом сам такі світлофори, згідно з проєктом, будуть розміщені на перехресті з вулицею Богдана Хмельницького та вулиця Прорізна", - сказано в повідомленні "Київавтодору".

За аналогією зі звичайним світлофором для автотранспорту, велосипедний світлофор має три кольори - червоний, жовтий і зелений. Але на ліхтарях підсвічується і зображення велосипеда, як пішохід в пішоходних світлофорах.

У Києві встановили унікальні світлофори (фото: facebook.com)

"Згідно з ДСТУ 4092:2002 "Світлофори дорожні" для регулювання велосипедного руху, повинен використовуватися звичайний світлофор-дублер з білої табличній на якій зображений символ велосипеда... Національна поліція запропонувала використовувати зображення велосипеда на самих лінзах світлофора, за аналогією з пішохідними світлофорами", - розповіли в Київавтодорі.

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