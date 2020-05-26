В Киеве установили уникальные светофоры: помог карантин

В Киеве установили первые уникальные светофоры, которые помогут велосипедистам. Такие регулировщики велодвижения появились на перекрестке улицы Пушкинская и бульвара Тараса Шевченко.

На Facebook-странице Киевавтодора разместили фото и информацию о новых светофорах, установленных в ходе капитального ремонта.

Отметим, что за время карантина в Украине возросло количество продаж велосипедов. Такой способ передвижения избрали многие украинцы для перемещения по городу, как альтернативу остановленному общественному транспорту.

"Впоследствии сам такие светофоры, согласно проекту, будут размещены на перекрестке с улицей Богдана Хмельницкого и улицей Прорезная", - сказано в сообщении Киевавтодора.

По аналогии с обычным светофором для автотранспорта, велосипедный светофор имеет три цвета - красный, желтый и зеленый. Но на фонарях подсвечивается и изображение велосипеда, как пешеход у пешеходных светофоров.

В Киеве установили уникальные светофоры (фото: facebook.com)

"Согласно ДСТУ 4092:2002 "Светофоры дорожные" для регулирования велосипедного движения, должен использоваться обычный светофор-дублер с белой табличной на которой изображен символ велосипеда... Национальная полиция Украины предложила использовать изображение велосипеда на самих линзах светофора, по аналогии с пешеходными светофорами", - рассказали в Киевавтодоре.

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