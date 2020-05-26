У Києві відновиться прийом документів для зарахування у дитсадки і школи: названа дата

У Києві з 1 червня можна подавати документи на зарахування дітей у дитячі садки і школи. При цьому з цієї дати батьки можуть подавати документи в електронному вигляді.

Щоб зарахувати дітей в перший клас потрібно подати оригінали необхідних документів, які будуть приймати в школах з 1 червня по 1 вересня включно. Про це розповів мер міста Віталій Кличко під час чергового онлайн-брифінгу.

Варто зазначити, що при прийманні дітей у дитячі садки багато що зміниться. Зокрема, тепер дітей зустрічатимуть не вихователі, а медичні працівники. Крім того, приймання діток буде проходити на вулиці.

Медичні працівники будуть оглядати дітей, вимірювати їм температуру тіла і перевіряти на наявність симптомів ГРВІ. При цьому люди, які приводять дітей в садок, обов'язково повинні бути в масках.

Батьки також повинні будуть заповнити спеціальний опитувальник перед тим як їх діти будуть відвідувати дитсадок. В цьому опитувальнику буде уточнюватися інформація стосовно того, чи хворіла дитина, або хто-небудь з її родини та оточення.

Забрати дитину з дитсадка можна буде тільки після попереднього дзвінка вихователю.

Нагадаємо, у МОЗ розповіли, чи потрібні маски дітям у садочках.

Раніше ми писали про те, що в уряді назвали нові правила для дитячих садків.