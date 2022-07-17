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Мешканці Києва влаштували величезну чергу, щоб забрати тварин з притулку: фото та відео

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Київ, Неділя 17 липня 2022 12:39
Мешканці Києва влаштували величезну чергу, щоб забрати тварин з притулку: фото та відео Колаж РБК-Україна: В Києві на ВДНГ можна було взяти тварину з притулку
Автор: Світлана Мащенко

В Києві на ВДНГ 17-го липня, щоб взяти собі котика чи собачку в "Тимчасовому притулку для тварин", вишикувалася величезна черга з охочих.

Дивіться нижче фото та відео з місця події від кореспондента РБК-Україна.

Волонтери показували тварин, пропонували з ними познайомитись, прогулятись. Після чого можна було прийняти рішення про те, щоб взяти годованця до себе.

Мешканці Києва влаштували величезну чергу, щоб забрати тварин з притулку: фото та відео

Зрозуміло, що багато тварин - із зони бойових дій. Деякі були поранені, а надія на зустріч з попередніми власниками - втрачена.

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Мешканці Києва влаштували величезну чергу, щоб забрати тварин з притулку: фото та відеоМешканці Києва влаштували величезну чергу, щоб забрати тварин з притулку: фото та відеоМешканці Києва влаштували величезну чергу, щоб забрати тварин з притулку: фото та відео

Раніше ми писали, що у Київському зоопарку показали першу прогулянку ведмежатка Беррі з мамою.

Також маріуполець розповів, як п'ять днів йшов пішки з собакою.

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