Студенти Донецького медуніверситету підняли бунт через погану якість освіти

Відео: (YouTube/ТСН)

Студенти міжнародного медичного факультету Донецького медуніверситету, який після окупації перевели у Кропивницький, звинуватили адміністрацію закладу в тому, що їм не забезпечують нормальних умов для навчання. Про це інформує ТСН.

Півтисячі майбутніх медиків з двох десятків країн влаштували бойкот: вони не заходять в аудиторії, стоять в коридорах і вимагають якісної освіти, за яку вже заплатили 3,5 тисячі доларів на рік. "Просто тут нічого немає: книжок немає, бази немає. Немає пацієнта, щоб поговорити з ним", - стверджує один з учнів.

Міжнародний факультет Донецького університету три роки тому переїхав у Кропивницький і орендує приміщення, де колись була поліція. У студентів немає ні бібліотеки, ні спортзалу. Третій рік майбутні медики звертаються зі скаргами до ректорату вузу в Краматорськ, два роки їм обіцяли все обладнати, а на третьому прислали перевірку.

Скриншот видео: (Youtube/ТСН)

За її результатами, відсторонили від посади декана, а студентам сказали, що грошей на обладнання у заклада немає саме через них. Проректор каже, що тільки за останній рік вуз недоотримав за навчання іноземних студентів 60 мільйонів гривень. Однак підтвердив, що майбутні медики оплачують все вчасно, правда платять вони не безпосередньо вузу, а численним фірмам-посередникам. Хоча ті стверджують, що умови договорів з вузом дотримуються. На даний момент питання про те, куди йдуть гроші студентів залишається відкритим.

Нагадаємо, що у Харкові на святкуванні Дня студента раптово померла дівчина.

Ми писали, що студенти в 70 містах Італії влаштували антиурядові протести. Відомо, що участь у протестах беруть сто тисяч студентів. Світова спільнота вимагає зустрічі та конструктивного діалогу з Маттео Сальвіні. Акції у багатьох містах мають назву No Salvini day - "День без Сальвіні".

А також повідомляли, що вчитель жорстоко побив 9-річного учня. Зазначається, що 9-річний учень заважав педагогу вести урок, за що жінка і побила дитину.

Відео: РБК-Україна