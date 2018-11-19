Студенты Донецкого медуниверситета подняли бунт из-за плохого качества образования

Видео: (YouTube/ТСН)

Студенты международного медицинского факультета Донецкого медуниверситета, который после оккупации перевели в Кропивницкий, обвинили администрацию заведения в том, что им не обеспечивают нормальных условий для обучения. Об этом информирует ТСН.

Полтысячи будущих медиков из двух десятков стран устроили бойкот: они не заходят в аудитории, стоят в коридорах и требуют качественного образования, за которые уже заплатили 3,5 тысячи долларов в год. "Просто здесь ничего нет: книг нет, базы нет. Нет пациента, чтобы поговорить с ним", - утверждает один из учеников.

Международный факультет Донецкого университета три года назад переехал в Кропивницкий и арендует помещение, где когда-то была полиция. У студентов нет ни библиотеки, ни спортзала. Третий год будущие медики обращаются с жалобами к ректорату вуза в Краматорск, два года им обещали все оборудовать, а на третьем прислали проверку.

Скриншот видео: (Youtube/ТСН)

По ее результатам, от должности отстранили декана, а студентам сказали, что денег на оборудование у вуза нет именно из-за них. Проректор говорит, что только за последний год вуз недополучил за обучение иностранных студентов 60 миллионов гривен. Однако подтвердил, что будущие медики оплачивают все вовремя, правда платят они не напрямую вузу, а многочисленным фирмам-посредникам. Однако те утверждают, что условия договоров с вузом придерживаются. На данный момент вопрос о том, куда идут деньги студентов остается открытым.

Напомним, что в Харькове на праздновании Дня студента внезапно умерла девушка.

Мы писали, что студенты в 70 городах Италии устроили антиправительственные протесты. Известно, что участие в протестах принимают сто тысяч студентов. Мировое сообщество требует встречи и конструктивного диалога с Маттео Сальвини. Акции во многих городах имеют название No Salvini day - "День без Сальвини".

А также сообщали, что учитель жестоко избил 9-летнего ученика. Отмечается, что 9-летний ученик мешал педагогу вести урок, за что женщина и избила ребенка.

Видео: РБК-Украина