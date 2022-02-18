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Кращий з кращих: Саша Чемеров присвятив пісню трагічним подіям 2014-го

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П'ятниця 18 лютого 2022 12:15
Кращий з кращих: Саша Чемеров присвятив пісню трагічним подіям 2014-го Саша Чемеров (фото: Instagram @sashachemerov / колаж Styler)
Автор: Дмитрий Войналович

Відомий український музикант та продюсер Саша Чемеров випустив нову пісню Кращий з кращих, яку присвятив трагічним подіям Революції Гідності і пам'яті вбитого росіянами 15-річного харків'янина Дані Дідіка.

Трек вийшов 18 лютого - саме цього дня, вісім років тому, "Беркут" розпочав штурм Майдану, заручившись підтримкою найманців-провокаторів ("тітушок"). У результаті дій продажних правоохоронців за день у Києві загинули щонайменше 22 людини, а тисячі зазнали поранень...

"Пісню Кращий з кращих я написав років з 15 тому. У 2014-му, коли почалася війна, перебуваючи в Лос-Анджелесі, я вирішив записати її та видати... Я дуже хотів підтримати своїх побратимів хоча б піснею: розіслав її по медіа та виклав в YouTube", - розповідає Чемеров.

Кращий з кращих: Саша Чемеров присвятив пісню трагічним подіям 2014-го

Саша Чемеров (фото: Instagram @sashachemerov)

Але, на жаль, на той час пісня "пройшла повз слухачів" і він прибрав її з загального доступу.

"Далі я чекав ідеального моменту для цього твору. І він настав, коли на фесті Бандерштат до мене підійшов журналіст, режисер та письменник Руслан Горовий (автор проєкту "Так працює пам‘ять" - ред.) і попросив долучитися до вшанування пам‘яті Дані Дідіка, який став жертвою теракту під час маршу єдності в Харкові в лютому 2015 року", - говорить він.

За кілька місяців після цієї розмови артист "зрозумів, що час пісні Кращий з кращих прийшов".

"Мабуть, тоді, на початку Революції Гідності, я знову перегнав час. Мабуть, ті переживання та сенси, що я вкладав в пісню, мали добре перебродити та витриматись. Датою для видання я обрав 18 лютого, саме в цей день у 2014-му почався пік протистояння між силовиками та протестувальниками", - каже Чемеров.

Музикант сподівається, що пісня "увійде глибоко в серце кожному, хто її почує".

Українцям "зайшов" трек і вони дякують Чемерову за позицію:

  • Люблю дуже цю пісню. Саша, дякую
  • Дяка за присвяту. Це так важливо, бути людьми
  • Приспів став ще потужнішим
  • Приємна печаль для вух...
  • Мені не вистачає шуму Майдану в кінці...
  • Як завжди - буде до мурах

Додамо, що разом з новим треком екс-лідер гурту Димна Суміш анонсував великий концерт Саша Чемеров & друзі за участі відомих українських артистів.

Захід відбудеться 21 квітня у київському клубі Bel Etage.

Вартість квитків на концерт, де на сцену також вийдуть Андрій Хливнюк, Христина Соловій, Женя Галич, Юрій Бардаш та інші зірки, стартує від 600 гривень.

Кращий з кращих: Саша Чемеров присвятив пісню трагічним подіям 2014-го

Афіша київського концерту Чемерова

Нагадаємо, наприкінці осені Саша Чемеров і Христина Соловій зняли красиве відео на свій 100%-й хіт "Біжи, тікай".

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