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Всього 1 грам цієї спеції за 10 гривень знижує цукор у крові: про що йде мова

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П'ятниця 22 липня 2022 11:39
Всього 1 грам цієї спеції за 10 гривень знижує цукор у крові: про що йде мова Фото: ця спеція допоможе знизити цукор в крові (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Діабет характеризується резистентністю до інсуліну, що призводить до підвищення рівня цукру в крові. Вчені з'ясували, що дешева спеція підвищує чутливість до інсуліну і може навіть поліпшити стан.

Йдеться про корицю, повідомляє Express.

Діабет 2 типу - це хронічне захворювання, при якому підшлункова залоза не виробляє достатньої кількості інсуліну або інсулін, який вона виробляє, не засвоюється клітинами.

Останнє відоме як резистентність до інсуліну. Ця дисфункція призводить до високого рівня цукру в крові, тому що основна роль інсуліну полягає в регулюванні рівня цукру в крові.

Всього 1 грам цієї спеції за 10 гривень знижує цукор у крові: про що йде мова

Кориця допоможе знизити цукор в крові (фото: Getty Images)

Чому кориця знижує цукор

У багатьох дослідженнях було виявлено, що кориця сприяє досягненню бажаних результатів.

Кориця - це солодка, але гостра пряність, яку отримують з внутрішньої кори гілок диких коричних дерев, що ростуть в тропічних районах Південно-Східної Азії, Південної Америки та Карибського басейну.

Дослідження показали, що кориця може допомогти поліпшити рівень глюкози в крові та підвищити чутливість до інсуліну.

У науковому дослідженні за 2000 рік було сказано, що вживання "всього 1 г кориці в день може підвищити чутливість до інсуліну і допомогти впоратися або повернути назад діабет 2 типу".

Орган охорони здоров'я також цитує клінічне дослідження, опубліковане в журналі Diabetes Care у 2003 році, в якому передбачається, що кориця касії (кора кориці) покращує рівень глюкози і холестерину в крові у людей з діабетом 2 типу і може знизити фактори ризику, пов'язані з діабетом і серцево-судинними захворюваннями.

Було показано, що щоденне споживання всього одного, трьох або шести грамів знижує рівень глюкози в сироватці, тригліцеридів, ЛПНП або поганого холестерину і загального холестерину через 40 днів серед 60 діабетиків середнього віку.

Додамо, що 20-грамовий пакетик кориці сьогодні можна купити у магазині за 10 гривень. А якщо пошукати - то навіть дешевше.

Як ми писали раніше, вчені назвали спецію, яка збільшує ризик передчасної смерті.

До речі, покладіть зубчик часнику під подушку і ви здивуєтеся ефекту.

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