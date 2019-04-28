Магія барв: значення кольорів в українських писанках

Великодня писанка - магічне значення кольорів (фото: pixabay.com/Free-Photos)

Українська Великодня писанка має особливе значення для світової культури

Великодня писанка – це цілий амулет, сімейний талісман, який споконвіку захищав його власника від злих сил і хвороб. Таке значення писанкам давалося здавна. Ще до появи християнства наші предки розписували все, що потрапляло їм під руку – одяг, посуд, стіни і багато іншого. Розписи мали ритуальний характер і повинні були нести захисну, а також родючу функцію. Ця традиція, якої більше 10 тисяч років, передалася і писанкарству. Що означають кольори та символи, зображувані на писканках - розповідається в статті STYLER.

Здавна в писанкарстві використовувалося 7 основних кольорів - червоний, жовтий, оранжевий, зелений, вишневий, коричневий, чорний. Залежно від регіону в писанках могли переважати ті чи інші тони, а також додавалися інші кольори.

Червоний. У писанкарстві цей колір символізує добро, радість життя, для молоді - щасливий шлюб. За церковною традицією яйце червоного кольору є символом Воскресіння, жертовності, небесного вогню. В язичництві цей колір зв'язувався з божеством, яке було уособленням вогню – Сварожичем.

Жовтий, золотий. Символ небесного світила (сонця). Цей колір був найбільш поширеним у писанкарстві, так як ніс родючу функцію: ті, у кого були жовті яйця, за переказами, мали багатий урожай зерна. Яйця цього кольору оберігали від злих сил та лихого. Також жовтий був кольором багатства.

Зелений. Колір весни, воскресіння природи, надії і життя. Символізував пробудження природи від довгого зимового сну. Зелений колір – це симбіоз двох кольорів - синього і жовтого, тому в психології значення цього кольору буде так само двояким. З одного боку – безмежна енергія, а з іншого – всепоглинаюче спокій. Для кожної людини підсвідомо зелений колір, насамперед, означає ріст, розвиток і гармонію в природі.

Бурий, коричневий. Символізує землю і її приховану життєдайну силу. Цей колір найбільш легко добувається, і був найбільш сильним за значенням для людини. Представники української антропології зробили висновок, що бурий колір у писанкарстві пов'язаний з відродженням до життя і зі смертю одночасно. Синкретизм мислення давньої людини зробив символічне значення цього кольору найяскравішим в епоху землеробства.

Великодня писанка - магічне значення кольорів (фото: pixabay.com/Free-Photos)

Чорний. Колір ночі, всього невідомого і таємного. Зазвичай використовується в якості фону, підкреслює силу інших кольорів. Він символізує нескінченність життя людини, буття після смерті.

Білий. Колір чистоти, непорочності, символ раю. Білі символи на писанці символізували безгрішне життя. Білий колір в християнській традиції живопису обов'язково повинен бути присутнім на зображеннях. Наприклад: Ісус майже завжди зображений у білому одязі. Символ благовіщення – біла лілія, яку Марії дарує Архангел Гавриїл.

Блакитний. Уособлював небо, повітря, воду, чистоту і здоров'я. На писанках він символізував насичення і небесну божественність.

Культуролог Кисільова Анна в коментарі STYLER розповіла, що українська традиція писанкарства унікальна.

"Православ'я формувалося на давніх язичницьких культах і писанкарство – одна з унікальних традицій, що збереглася до цих пір. Значення у писанок може бути різним, і в кожній українській родині воно визначалося по-різному. Українська традиція писанкарства унікальна, ми один з небагатьох народів, який зберіг і шанує найдавнішу традицію. Цікаво, що писанки були настільки важливі на наших землях у давнину, що наші предки малювали їх навіть коли прощалися з покійними. Весну також без писанок не зустрічали", - розповіла вона.

Вона додала, що крашанці приписували магічну силу: зцілення хворих, здатність загасити пожежу, знайти зниклу корову, допомогти знайти скарб. Сучасні язичники, як представники езотеричного світогляду, стверджують, що писанка, на відміну від крашанки, — неодмінно сире яйце і що призначалися писанки лише для дарування.

Великодня писанка - магічне значення кольорів (фото: pixabay.com/Free-Photos)

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