"Маніпулювали, що народилась дитина": DZIDZIO став жертвою шахраїв

DZIDZIO хотів врятувати дитині житті, натомість став жертвою шахраїв, які розвели його на немалу суму грошей.

Про це артист розповів журналістам програми " Зірковий шлях " на каналі "Україна".

Як відомо, 38-річний Михайло Хома дуже любить Instagram.У DZIDZIO сьогодні 1 мільйон 600 тисяч підписників у цій соцмережі.

DZIDZIO (фото: instagram.com/dzidzio)

Співак зізнався, що його фоловери порядні люди, але одного разу саме серед них знайшлися аферисти. І він повівся на "розвод".

"Були такі, що мене розводили на гроші. Маніпулювали, що народилась дитина, позич спочатку одну суму, потім другу, потім в 2 рази більшу, ніж попередні два рази", - розповів зірковий детектив шоу "Маска".

DZIDZIO (фото: instagram.com/dzidzio)

"Це великі гроші навіть для мене були, але я повівся, якщо я дам, то дитина виживе. Я віддав, щоб врятувати життя дитини", - поділився артист.

DZIDZIO (фото: instagram.com/dzidzio)

DZIDZIO повірив, бо ті, хто дурили, були давніми знайомими.

"Це якраз люди, які дуже близько були в фан-клубі, і мене так розвели декілька разів. Тому тепер гроші не позичаються", - сказав Михайло.

DZIDZIO (фото: instagram.com/dzidzio)