"Манипулировали, что родился ребенок": DZIDZIO стал жертвой мошенников
DZIDZIO хотел спасти ребенку жизни, зато стал жертвой мошенников, которые развели его на немалую сумму денег.
Об этом артист рассказал журналистам программы "Зірковий шлях" на канале "Украина".
Как известно, 38-летний Михаил Хома очень любит Instagram. У DZIDZIO сегодня 1 миллион 600 тысяч подписчиков в этой соцсети.
DZIDZIO (фото: instagram.com/dzidzio)
Певец признался, что его фоловеры порядочные люди, но однажды именно среди них нашлись аферисты. И он повелся на "развод".
"Были такие, что меня разводили на деньги. Манипулировали, что родился ребенок, дай взаймы сначала одну сумму, потом вторую, потом в 2 раза больше, чем предыдущие два раза", - рассказал звездный детектив шоу "Маска".
DZIDZIO (фото: instagram.com/dzidzio)
"Это большие деньги даже для меня были, но я повелся, если я дам, то ребенок выживет. Я отдал, чтобы спасти жизнь ребенка", - поделился артист.
DZIDZIO (фото: instagram.com/dzidzio)
DZIDZIO поверил, потому что те, кто обманывали, были давними знакомыми.
"Это как раз люди, которые были очень близко в фан-клубе, и меня так развели несколько раз. Поэтому теперь деньги не одалживаю", - сказал Михаил.
DZIDZIO (фото: instagram.com/dzidzio)
Напомним, недавно DZIDZIO раскрыл неожиданную правду об отношениях с женой сейчас.