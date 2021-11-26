"Манипулировали, что родился ребенок": DZIDZIO стал жертвой мошенников

DZIDZIO хотел спасти ребенку жизни, зато стал жертвой мошенников, которые развели его на немалую сумму денег.

Как известно, 38-летний Михаил Хома очень любит Instagram. У DZIDZIO сегодня 1 миллион 600 тысяч подписчиков в этой соцсети.

DZIDZIO (фото: instagram.com/dzidzio)

Певец признался, что его фоловеры порядочные люди, но однажды именно среди них нашлись аферисты. И он повелся на "развод".

"Были такие, что меня разводили на деньги. Манипулировали, что родился ребенок, дай взаймы сначала одну сумму, потом вторую, потом в 2 раза больше, чем предыдущие два раза", - рассказал звездный детектив шоу "Маска".

DZIDZIO (фото: instagram.com/dzidzio)

"Это большие деньги даже для меня были, но я повелся, если я дам, то ребенок выживет. Я отдал, чтобы спасти жизнь ребенка", - поделился артист.

DZIDZIO (фото: instagram.com/dzidzio)

DZIDZIO поверил, потому что те, кто обманывали, были давними знакомыми.

"Это как раз люди, которые были очень близко в фан-клубе, и меня так развели несколько раз. Поэтому теперь деньги не одалживаю", - сказал Михаил.

DZIDZIO (фото: instagram.com/dzidzio)