Медведєв раптово "виріс": в російських ЗМІ політику примальовували кілька сантиметрів зросту

Фото: Дмитро Медведєв (government.ru)

В реальності він нижче на 11 сантиметрів

Голові Уряду Російської Федерації Дмитру Медведєву примальовували 11 сантиметрів зросту в російських ЗМІ. Про це повідомляється у сюжеті програми "ТСН. Ранок".

У мережі поширилося фото російського політика з президентом Хорватії Коліндой Грабар-Китарович. На знімку чітко видно, що він вище за неї. Але насправді зріст Медведєва – 1,62 метри, а зріст хорватського президента – 1,73 метра. Тобто, російський прем'єр на 11 сантиметрів нижче.

Відео: Дмитру Медведєву примальовували зростання (tsn.ua)

Варто відзначити, що раніше в подібні ситуації потрапляв і президент РФ Володимир Путін. Користувачі мережі багато разів помічали на різних кадрах його вище, ніж він є насправді.

Нагадаємо, в мережі посміялися зі слів Путіна про російських футболістів. Він назвав їх, які програли збірній Хорватії в матчі за вихід в півфінал Чемпіонату світу, "героями", які "вмирали на полі".

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