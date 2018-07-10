Медведев внезапно "вырос": в российских СМИ политику пририсовали несколько сантиметров роста

Фото: Дмитрий Медведев (government.ru)

В реальности он ниже на 11 сантиметров

Председателю Правительства Российской Федерации Дмитрию Медведеву пририсовали 11 сантиметров роста в российских СМИ. Об этом сообщается в сюжете программы "ТСН. Утро".

В сети распространилось фото российского политика с президентом Хорватии Колиндой Грабар-Китарович. На снимке ясно видно, что он выше ее. Но на самом деле рост Медведева – 1, 62 метра, а рост хорватского президента – 1,73 метра. То есть, российский премьер на 11 сантиметров ниже.

Видео: Дмитрию Медведеву пририсовали рост (tsn.ua)

Стоит отметить, что раньше в подобные ситуации попадал и президент РФ Владимир Путин. Пользователи сети много раз замечали на разных кадрах его выше, чем он есть на самом деле.

Напомним, в сети посмеялись со слов Путина о российских футболистах. Он назвал их, проигравших сборной Хорватии в матче за выход в полуфинал Чемпионата мира, "героями", которые "умирали на поле".

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