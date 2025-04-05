Модная революция 2025: что приходит на смену оверсайзу и какие вещи искажают фигуру

Оверсайз не исчезает, но меняет форму. Если раньше модницы буквально "утопали" в больших худи, куртках или пиджаках, то теперь все идет к более четкому и структурированному крою.
О том, как трансформируются тренды в силуэтах и цветах - рассказывает стилист Галина Денисюк в комментарии для РБК-Украина (проект Styler).
"Оверсайз никуда не исчезает, но он трансформируется. Если раньше это были вещи, которые выглядели как бы "на несколько размеров больше", то сейчас все идет к более структурированному объему. То есть силуэт все еще свободный, но он имеет форму, линии, определенную четкость. Например, пиджаки остаются большими, но теперь они с четко очерченными плечами, что добавляет элегантности", - говорит она.
Постепенно возвращаются и приталенные вещи. Особенно это заметно в платьях и жакетах, где появляется акцент на талии - либо через крой, либо через ремни.
Можно сочетать объемные вещи с более сдержанными, но важно держать баланс: например, если сверху объемный свитер, то внизу стоит выбрать что-то более структурное, и наоборот.
"Тотальный оверсайз, который был на пике несколько лет назад, постепенно уходит, но свобода в выборе силуэтов остается. Это про индивидуальность и возможность адаптировать моду под свой комфорт", - акцентирует стилист.
Что касается цветовой гаммы, оттенок Mocha Mousse, объявленный Pantone цветом 2025 года, - ключевой в модных коллекциях этой весны. Этот универсальный коричневый тон добавляет образу шарма и легко сочетается с другими цветами.
Одна из главных ошибок - это не учитывать тип фигуры. По словам фэшн-эксперта, многие люди "выбирают вещи, которые популярны, или на ком-то хорошо смотрятся, но не задумываются, подходят ли они именно им".
"Например, очень обтягивающие или, наоборот, слишком свободные вещи могут выглядеть не так стильно, если они не соответствуют вашим пропорциям", - объясняет Галина.
Вторая ошибка - это чрезмерное следование трендам без учета собственного стиля. Если вы носите что-то только потому, что это в тренде, но это вам не комфортно или не подходит, - то образ выглядит искусственно. А "мода должна работать на вас, а не против вас".
Также многие часто забывают об аксессуарах. Они могут либо улучшить, либо испортить весь образ. Если сумка выглядит дешево или ботинки не подходят под общий стиль, то даже самая красивая одежда может выглядеть не так, как вы хотите.
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