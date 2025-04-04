Как выглядеть "на миллион" в любом возрасте: топ-3 секрета безупречного стиля
Возраст - не приговор для стиля. Наоборот, с каждым годом вы можете выглядеть еще эффектнее, если будете придерживаться конкретных советов.
Стилист и фэшн-эксперт Галина Денисюк дает простые секреты, которые помогут выглядеть на миллион без лишних затрат. Подробнее - в материале РБК-Украина (проект Styler).
Одежда по фигуре
Вместо того, чтобы следовать всем трендам, важно найти форму и крои, которые подчеркивают ваши достоинства. Не бойтесь инвестировать в базовые вещи, которые всегда будут выглядеть стильно - классические джинсы, платья, черный жакет или белые рубашки. Это основа гардероба, которая не выходит из моды.
Выбирайте одежду, которая красиво подчеркивает фигуру (фото: instagram.com/juliesfi)
Баланс между комфортом и элегантностью
Если вам комфортно, вы будете выглядеть уверенно, а это всегда добавляет стиля. Выбирайте одежду, в которой вам удобно и которая соответствует вашему стилю жизни, но при этом не забывайте о качестве и деталях.
В одежде вы должны чувствовать комфорт (фото: instagram.com/taffymsipa)
Аксессуары
Простой образ можно сделать стильным благодаря правильным аксессуарам: классная сумка, оригинальные серьезные или минималистичные украшения, элегантная обувь. Аксессуары могут быть маленьким акцентом, но очень важным.
Дополните образ стильными фишками (фото: instagram.com/anoukyve)
Еще несколько стильных советов для украинцев
Качественный базовый гардероб. Инвестируйте в классические вещи хорошего качества: белые рубашки, хорошо скроенные жакеты, нейтральные свитера, классические джинсы и элегантную обувь. Такие вещи всегда выглядят дорого и актуально.
Хорошая посадка одежды. Одежда должна идеально сидеть на фигуре. Даже самый дорогой костюм будет выглядеть небрежно, если он не подходит по размеру. Если нужно, обращайтесь к портному.
Простота и минимализм. Меньше - лучше. Избегайте слишком пестрых цветов, лишних деталей и перегрузки аксессуарами.
Нейтральная цветовая гамма. Черный, белый, серый, бежевый, темно-синий - цвета, которые всегда добавляют благородства. Но если любите яркость, используйте ее в аксессуарах.
Качественные ткани. Натуральные ткани, такие как хлопок, шерсть, кашемир, лен и шелк, выглядят дорого и хорошо носятся.
Правильная обувь. Обувь - важная деталь образа. Отдавайте предпочтение классическим и удобным моделям без избыточного декора.
Аромат как часть образа. Легкий, утонченный парфюм может стать вашей "стильной подписью".
Модный образ на весну 2025 (фото: instagram.com/elizagracehuber)
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