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"Можуть, коли треба": українці помітили важливий нюанс на Голосі країни

STYLERЖиття    21.01.2019 - 10:38

Відео: YouTube/Голос країни

На проекті Голос країни 2019, який стартував 20 січня на 1+1, більшість учасників розмовляють українською мовою, чого майже не було в попередніх сезонах популярного вокального шоу. На цей важливий нюанс звернули увагу користувачі соціальних мереж.

"На Голосі всі учасники так говорять українською, наче робили це все життя! Можуть, коли треба!" - зазначив один юзер.

&quot;Можуть, коли треба&quot;: українці помітили важливий нюанс на Голосі країни

Скріншот поста (twitter.com/bodia_19)

"Шкода, що в першу чергу "треба", а не "хочуть", - зауважив інший користувач.

Багато хто при цьому підкреслює, що кожен українець повинен знати свою рідну мову.

Але є й ті, хто не зовсім зрозумів ідею авторів проекту щодо української мови.

"Логіка 1+1: зробити так, щоб тренери і учасники говорили українською і разом з тим запросити Дана Балана, який її навіть не розуміє", - написав українець.

&quot;Можуть, коли треба&quot;: українці помітили важливий нюанс на Голосі країни

Скріншот поста (twitter.com/ericlewan)

Правда, деякі юзери відзначили, що Балан вже вивчає українську мову і "респектують" йому за це.

Нагадаємо, що суддями проекту Голос країни 9 стали Тіна Кароль, Потап, MONАTIK і Dan Balan. Ведучими - Катя Осадча та Юрій Горбунов.

&quot;Можуть, коли треба&quot;: українці помітили важливий нюанс на Голосі країни

Судді шоу Голос країни 9

До речі, те, як пройшов перший ефір Голосу країни 2019, можна дивитися у нас на сайті.

Нагадаємо, що на шоу Дан Балан зачарував Тіну Кароль. Шанувальники тут же відреагували на інтригуючу заяву молдавського співака і висловили свою думку з цього приводу.

Голос країни 9: запальна гуцулка змусила пуститися в танок Балана і Кароль "Березневий кіт": як Dan Balan зачаровував Тіну Кароль
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