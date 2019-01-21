"Могут, когда надо": украинцы заметили важный нюанс на Голосі країни

Видео: YouTube/Голос країни

На проекте Голос країни 2019, который стартовал 20 января на 1+1, большинство участников разговаривают на украинском языке, чего почти не было в предыдущих сезонах популярного вокального шоу. На этот важный нюанс обратили внимание пользователи социальных сетей.

"На Голосі все участники так говорят на украинском, как будто бы делали это всю жизнь! Могут, когда надо!" - отметил один юзер.

Скриншот поста (twitter.com/bodia_19)

"Жаль, что в первую очередь "надо", а не "хотят", - подметил другой пользователь.

Многие при этом подчеркивают, что каждый украинец должен знать свой родной язык.

Но есть и те, кто не совсем понял идею авторов проекта по поводу украинского языка.

"Логика 1+1: сделать так, чтобы тренеры и участники говорили на украинском и вместе с тем пригласить Дана Балана, который ее даже не понимает", - написал украинец.

Скриншот поста (twitter.com/ericlewan)

Правда, некоторые юзеры отметили, что Балан уже изучает украинский язык и "респектуют" ему за это.

Напомним, что судьями проекта Голос країни 9 стали Тина Кароль, Потап, MONАTIK и Dan Balan. Ведущими - Катя Осадчая и Юрий Горбунов.

Судьи шоу Голос країни 9

Кстати, то, как прошел первый эфир Голосу країни 2019, можно смотреть у нас на сайте.

Напомним, что на шоу Дан Балан очаровывал Тину Кароль. Поклонники тут же отреагировали на интригующее заявление молдавского певца и высказали свое мнение по этому поводу.