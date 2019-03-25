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Мороз і посуха: народний синоптик дав тривожний прогноз на квітень

STYLERЖиття    25.03.2019 - 21:02
Мороз і посуха: народний синоптик дав тривожний прогноз на квітень
Погода в Україні в квітні (фото: РБК-Україна)

Українців шокували прогнозом погоди на квітень 2019

Погода в квітні 2019 принесе в Україну заморозки і засуху. Такий невтішний прогноз зробив народний синоптик Леонід Горбань.

Так, за його словами, квітень почнеться з дуже прохолодної температури. Перші сім днів будуть холодними. По всій країні очікуються нічні морози.

Але вже після сьомого числа українців чекає різке підвищення температури до 17-20 градусів вище нуля. Така спекотна погода більше притаманна навіть не квітню, а травню. Крім того, буде мало дощів. Такий погодний сюрприз найбільше на собі відчують жителі східних і південних регіонів країни.

Мороз і посуха: народний синоптик дав тривожний прогноз на квітень

Погода в Україні (ілюстративне фото)

Але 20 квітня в країну знову прийде холодна погода, яка буде супроводжуватися сильними вітрами. За словами народного синоптика, у квітні велика ймовірність висушування ґрунту. Невеликі опади у вигляді дощів можливі тільки після 24 числа. Але при цьому, правда, в країні збережеться висока температура.

На Великдень, 28 квітня, каже Горбань, буде тепло, сонячно, стовпчики термометрів покажуть близько 20 градусів тепла. В цілому ж, заспокоїв синоптик, квітень цього року буде значно теплішим, ніж у попередні роки.

Тим часом погода в Україні з вівторка, 26 березня, на неділю, 31 березня, буде кілька разів змінюватися, даруючи українцям приємні (і не дуже) сюрпризи. Яка погода чекає нас у день виборів 2019 - читайте на нашому сайті.

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