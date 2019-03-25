Мороз и засуха: народный синоптик дал тревожный прогноз на апрель

Погода в Украине в апреле (фото: РБК-Украина)

Украинцев шокировали прогнозом погоды на апрель 2019

Погода в апреле 2019 принесет в Украину заморозки и засуху. Такой неутешительный прогноз сделал народный синоптик Леонид Горбань.

Так, по его словам, апрель начнется с очень прохладной температуры. Первые семь дней месяца будут очень холодными. По всей стране ожидаются ночные морозы.

Но уже после седьмого числа украинцев ожидает резкое повышение температуры до 17-20 градусов выше нуля. Такая жаркая погода больше присуща даже не апрелю, а маю. Кроме того, будет мало дождей. Такой погодный сюрприз больше всего на себе почувствуют жители восточных и южных регионов страны.

Погода в Украине (иллюстративное фото)

Но 20 апреля в страну снова придет холодная погода, которая будет сопровождаться сильными ветрами. По словам народного синоптика, в апреле велика вероятность высушивание почвы. Небольшие осадки в виде дождей возможны только после 24 числа. Но при этом, правда, в стране сохранится высокая температура.

На Пасху, 28 апреля, говорит Горбань, будет тепло, солнечно, столбики термометров покажут около 20 градусов тепла. В целом же, успокоил синоптик, апрель в этом году будет значительно теплее, чем в предыдущие годы.

Тем временем погода в Украине со вторника, 26 марта, по воскресенье, 31 марта, будет несколько раз меняться, даря украинцам приятные (и не очень) сюрпризы. Какая погода ждет нас в день выборов 2019 - читайте на нашем сайте.