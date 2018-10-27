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Можна не утеплятися: синоптики розповіли про погоду 28 жовтня

STYLERЖиття    27.10.2018 - 20:31
Колаж (РБК-Україна)
Колаж (РБК-Україна)

Завтра в Україні буде тепло, проте будуть і дощі

28 жовтня у неділю в Україні практично повсюдно буде тепло, але без дощів не обійдеться, про це повідомляє сайт Укргідрометцентру.

Як стверджують синоптики, трохи прохолодніше буде тільки в Північних областях.

Можна не утеплятися: синоптики розповіли про погоду 28 жовтняІлюстративне фото (cxid.info)

На Заході країни температура повітря в неділю прогріється від +19 до +21 градусiв тепла. У Волинській і Рівненській областях 11-14 градусів, а в інших західних регіонах температура підніметься до 21 градуса вище нуля. Вночі очікується температура +7...+9 градусів. Сухо буде тільки в Хмельницькій і Чернівецькій областях, а в інших пройдуть дощі.

В центральній частині України +7...+9 градусів вночі та +17...+21 вдень. У Київській, Житомирській, Чернігівській та Сумській області день буде прохолодним, стовпчики термометрів не піднімуться вище +12...+14 градусів за Цельсієм, тут синоптики пообіцяли дощі.

У Східних регіонах вдень буде до+20 градусів тепла, а вночі стовпчик термометра показуватиме +7...+9 градусів тепла.

На Півдні, як вдень, так і вночі буде найтепліше. +19...+21 +10...+12 вище нуля, відповідно.

Можна не утеплятися: синоптики розповіли про погоду 28 жовтня

Карта погоди (meteo.gov.ua)

До речі, синоптики розповіли про погоду в неділю.

Також, синоптики розповіли, яку погоду чекати в листопаді.

Нагадаємо, що Вазіра Мартазінова розповіла, якої погоди чекати взимку.

Відео: РБК-Україна

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