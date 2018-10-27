Можно не утепляться: синоптики рассказали о погоде 28 октября

Коллаж (РБК-Украина)

Завтра в Украине будет тепло, однако будут и дожди

28 октября в воскресенье в Украине практически повсеместно будет тепло, но без дождей не обойдется, об этом сообщает сайт Укргидрометцентра.

Как утверждают синоптики, чуть прохладнее будет только в Северных областях.

Иллюстративное фото (cxid.info)

На Западе страны температура воздуха в воскресенье прогреется от +19 до +21 градуса тепла. В Волынской и Ровенской областях 11-14 градусов, а в других западных регионах температура поднимется до 21 градуса выше нуля. Ночью ожидается температура +7…+9 градусов. Сухо будет только в Хмельницкой и Черновецкой областях, а в остальных пройдут дожди.

В центральной части Украины +7…+9 градусов ночью и +17…+21 в дневное время. В Киевской, Житомирской, Черниговской и Сумской области день будет прохладным, столбики термометров не поднимутся выше +12…+14 градусов по Цельсию, здесь синоптики пообещали дожди.

В Восточных регионах днем будет до+20 градусов тепла, а ночью столбик термометра будет показывать +7…+9 градусов тепла.

На Юге, как днем, так и ночью будет теплее всего. +19…+21 и +10…+12 выше нуля, соответственно.

Карта погоды (meteo.gov.ua)

Кстати, синоптики рассказали о погоде в воскресенье.

Также, синоптики рассказали, какую погоду ждать в ноябре.

Напомним, что Вазира Мартазинова рассказала, какой погоды ждать зимой.

Видео: РБК-Украина