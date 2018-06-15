Насувається біда: проведення ЧС-2018 в Санкт-Петербурзі під загрозою зриву

Може статися катастрофа

Проведення Чемпіонату світу з футболу 2018 в Санкт-Петербурзі може опинитися під загрозою, так як поруч з містом горять небезпечні торфовища. Відео пожежі опублікували на YouTube-каналі GreenChannel.

Чемпіонат світу з футболу 2018 у російському місті Санкт-Петербурзі знаходиться під загрозою зриву. Справа в тому, що в 25 кілометрах від міста горять торфовища з боєприпасами.

Пожежа розростається поряд з селищем Молодцово Кіровського району.

Відомо, що на цьому торфовищі часто виявляють боєприпаси часів Великої Вітчизняної війни. Пожежа в такому місці небезпечна не тільки сильним задимленням, але і можливими вибухами.

МНС РФ відмовилося гасити цю пожежу, і вона продовжує розвиватися. На даний момент вогнем охоплено вже майже 30 гектарів лісу. Інформація про пожежу виключена з офіційних зведень.

Згідно з останніми прогнозами погоди в цьому регіоні зберігається високий клас пожежної небезпеки. Крім того, напрямок вітру вказує на те, що найближчим часом дим від пожежі піде спочатку на Кіровськ, а потім і на Санкт-Петербург.

"Ця ситуація викликає особливе побоювання з урахуванням того, що під час проведення в нашій країні Чемпіонату світу з футболу так багато зусиль докладають до того, щоб не допустити небезпечного розвитку природних пожеж і техногенних та інших катастроф",- сказано в повідомленні.

Відео: Під Петербургом горить торфовище (YouTube/GreenChannel)

До речі, экс-гравець збірної України поїхав до Росії на ЧС-2018.

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