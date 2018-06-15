Социальные страницы
Курси валют
USD
26.3
Курс доллара
Покупка 25.99
Продажа 26.3
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.33
НБУ 2621.97
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.84
Курс евро
Покупка 30.14
Продажа 30.84
Межбанк ASK 30.58
Межбанк BID 30.55
НБУ 3075.57
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.31
НБУ 4.21
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.3
Курс доллара
Покупка 25.99
Продажа 26.3
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.33
НБУ 2621.97
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.84
Курс евро
Покупка 30.14
Продажа 30.84
Межбанк ASK 30.58
Межбанк BID 30.55
НБУ 3075.57
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.31
НБУ 4.21
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Насувається біда: проведення ЧС-2018 в Санкт-Петербурзі під загрозою зриву

STYLERLIFE        15.06.2018 - 15:03
Фото: ЧС-2018 (twitter.comFifaWorldCup)
Фото: ЧС-2018 (twitter.comFifaWorldCup)

Може статися катастрофа

Проведення Чемпіонату світу з футболу 2018 в Санкт-Петербурзі може опинитися під загрозою, так як поруч з містом горять небезпечні торфовища. Відео пожежі опублікували на YouTube-каналі GreenChannel.

Чемпіонат світу з футболу 2018 у російському місті Санкт-Петербурзі знаходиться під загрозою зриву. Справа в тому, що в 25 кілометрах від міста горять торфовища з боєприпасами.

Пожежа розростається поряд з селищем Молодцово Кіровського району.

Відомо, що на цьому торфовищі часто виявляють боєприпаси часів Великої Вітчизняної війни. Пожежа в такому місці небезпечна не тільки сильним задимленням, але і можливими вибухами.

МНС РФ відмовилося гасити цю пожежу, і вона продовжує розвиватися. На даний момент вогнем охоплено вже майже 30 гектарів лісу. Інформація про пожежу виключена з офіційних зведень.

Згідно з останніми прогнозами погоди в цьому регіоні зберігається високий клас пожежної небезпеки. Крім того, напрямок вітру вказує на те, що найближчим часом дим від пожежі піде спочатку на Кіровськ, а потім і на Санкт-Петербург.

"Ця ситуація викликає особливе побоювання з урахуванням того, що під час проведення в нашій країні Чемпіонату світу з футболу так багато зусиль докладають до того, щоб не допустити небезпечного розвитку природних пожеж і техногенних та інших катастроф",- сказано в повідомленні.

Відео: Під Петербургом горить торфовище (YouTube/GreenChannel)

До речі, экс-гравець збірної України поїхав до Росії на ЧС-2018.

Річниця катастрофи Іл-76 у Луганську (video.rbc.ua)

Екс-гравець збірної України поїхав до Росії на ЧС-2018 ЧС-2018: московський спецназ не пустив на парковку стадіону легенду футболу
Теги: санкт-петербург, рф, чм 2018
На трасі Харків-Дніпро власник покинув на дорозі елітний спорткар (фото, відео)
Скандальний артист має намір відмовитися від українського громадянства і стати мером Москви
Український Hyperloop: чиновники обіцяють квиток дешевше, ніж на звичайний поїзд
"Відпрацьовувати буду найближчих пару років": Ані Лорак загрузла у мільйонних боргах через своє шоу
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся