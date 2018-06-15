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Надвигается беда: проведение ЧМ-2018 в Санкт-Петербурге под угрозой срыва

STYLERLIFE        15.06.2018 - 15:03
Фото: ЧМ-2018 (twitter.comFifaWorldCup)
Фото: ЧМ-2018 (twitter.comFifaWorldCup)

Может произойти катастрофа

Проведение Чемпионата мира по футболу 2018 в Санкт-Петербурге может оказаться под угрозой, так как рядом с городом горят опасные торфяники. Видео пожара опубликовали на YouTube-канале GreenChannel.

Чемпионат мира по футболу 2018 в российском городе Санкт-Петербурге находится под угрозой срыва. Дело в том, что в 25 километрах от города горят торфяники с боеприпасами.

Пожар разрастается рядом с поселком Молодцово Кировского района.

Известно, что на этом торфянике часто обнаруживают боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Пожар в таком месте опасен не только сильным задымлением, но и возможными взрывами.

МЧС РФ отказалось тушить этот пожар, и он продолжает развиваться. На данный момент огнем охвачено уже почти 30 гектаров леса.  Информация об этом пожаре исключена из официальных сводок.

Согласно последним прогнозам погоды, в этом регионе сохраняется высокий класс пожарной опасности. Кроме того, направление ветра указывает на то, что в ближайшее время дым от пожара пойдет сначала на Кировск, а потом и на Санкт-Петербург.

"Данная ситуация вызывает особое опасение с учётом того, что во время проведения в нашей стране Чемпионата мира по футболу так много усилий прилагается к тому, чтобы не допустить опасного развития природных и техногенных пожаров и других катастроф",- сказано в сообщении.

Видео: Под Петербургом горит торфяник (YouTube/GreenChannel)

Кстати, экс-игрок сборной Украины поехал в Россию на ЧМ-2018.

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Теги: санкт-петербург, рф, чм 2018
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