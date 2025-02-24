Национальный день молитвы за Украину-2025: как надо молиться

Национальный день молитвы за Украину будет с 2025 года отмечаться 24 февраля. Он установлен в память годовщины российской агрессии против нашей страны. Какую молитву надо читать в этот день?

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на страницу Православной Церкви Украины рассказывает о смысле события и какую молитву надо читать в этот день.

Национальный день молитвы - день единения души и веры

Верховная Рада приняла постановление №12412, которым ввела Национальный день молитвы в Украине. Отныне ежегодно 24 февраля украинцы будут иметь особую возможность собраться в общей молитве за свое государство, его защитников, руководителей и всех граждан. Этот день станет важным символом духовного единения и национальной стойкости.

Национальный день молитвы - новая государственная инициатива, но ее смысл глубоко знаком украинцам. Совместная молитва всегда была источником силы, поддержки и веры для народа. Украинская Церковь постоянно молится за свой народ, власть и войско, вознося просьбы о мире, защите и победе.

Почему была выбрана дата 24 февраля

Не случайно датой для этого дня выбрано 24 февраля - день, когда в 2022 году Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Однако враг не сломал украинский дух. Наоборот, страна выстояла благодаря своему единству, достоинству и глубокой духовной силе. Именно вера, братство и совместная молитва стали важной опорой в борьбе за независимость.

Среди самых сильных молитв за Украину остается духовный гимн нации - "Боже Великий, Единый, нам Украину храни". Эта молитва на слова Александра Конисского и музыку Николая Лысенко уже 140 лет является символом веры, любви к Родине и надежды на светлое будущее. Она объединяет сердца миллионов украинцев, придавая силы в самые трудные времена.

В Национальный день молитвы призываем всех объединиться в искреннем обращении к Господу. Ведь даже то, что кажется невозможным для человека, всегда возможно для Бога.

(изображение: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)

Молитва "Боже Великий, Единый"

Боже Великий, Єдиний,

Нам Україну храни,

Волі і світу промінням

Ти її осіни.

Світлом Христової правди

Нас, дітей, просвіти,

В чистій любові до краю,

Ти нас, Боже, зрости.

Молимось, Боже Єдиний,

Нам Україну храни,

Всі свої ласки-щедроти

Ти на люд наш зверни.