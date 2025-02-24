Національний день молитви за Україну-2025: як треба молитися

Національний день молитви за Україну буде з 2025 року відзначатися 24 лютого. Він встановлений у пам'ять річниці російської агресії проти нашої країни. Яку молитву треба читати у цей день?

РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сторінку Православної Церкви України розповідає про сенс події та яку молитву треба читати у цей день.

Національний день молитви - день єднання душі та віри

Верховна Рада ухвалила постанову №12412, якою запровадила Національний день молитви в Україні. Відтепер щороку 24 лютого українці матимуть особливу нагоду зібратися у спільній молитві за свою державу, її захисників, керівників та всіх громадян. Цей день стане важливим символом духовного єднання та національної стійкості.

Національний день молитви - нова державна ініціатива, але її сенс глибоко знайомий українцям. Спільна молитва завжди була джерелом сили, підтримки та віри для народу. Українська Церква постійно молиться за свій народ, владу та військо, підносячи прохання про мир, захист і перемогу.

Чому була обрана дата 24 лютого

Не випадково датою для цього дня обрано 24 лютого - день, коли у 2022 році Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Проте ворог не зламав український дух. Навпаки, країна вистояла завдяки своїй єдності, гідності та глибокій духовній силі. Саме віра, братерство та спільна молитва стали важливою опорою у боротьбі за незалежність.

Серед найсильніших молитов за Україну залишається духовний гімн нації - "Боже Великий, Єдиний, нам Україну храни". Ця молитва на слова Олександра Кониського та музику Миколи Лисенка вже 140 років є символом віри, любові до Батьківщини та надії на світле майбутнє. Вона об’єднує серця мільйонів українців, додаючи сили у найважчі часи.

У Національний день молитви закликаємо всіх єднатися у щирому зверненні до Господа. Адже навіть те, що здається неможливим для людини, завжди можливе для Бога.

(зображення: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)

Молитва "Боже Великий, Єдиний"

Боже Великий, Єдиний,

Нам Україну храни,

Волі і світу промінням

Ти її осіни.

Світлом Христової правди

Нас, дітей, просвіти,

В чистій любові до краю,

Ти нас, Боже, зрости.

Молимось, Боже Єдиний,

Нам Україну храни,

Всі свої ласки-щедроти

Ти на люд наш зверни.