Неперевершені брехуни: які знаки Зодіаку майстерно вміють брехати

Гороскоп найкращих брехунів серед знаків Зодіаку (колаж: РБК-Україна)

Ці знаки Зодіаку можуть кого завгодно обвести навколо пальця

Гороскоп найкращих брехунів і маніпуляторів підкаже вам, хто зі знаків Зодіаку вміє гарно прибрехати, не зморгнувши оком. І з ким з представників зодіакального кола варто бути більш пильними, щоб не потрапити в павутину недомовок і інтриг, яку вони майстерно вміють плести.

Скорпіон

Цих представників вогненної стихії астрологи називають гуру маніпуляцій. Задля отримання бажаного вони можуть навіяти що завгодно, кому завгодно. Скорпіони можуть відчайдушно фліртувати, будувати хитромудрі стратегії і навіть давати хабара у разі необхідності. Однією з головних форм маніпуляцій для них є навіювання почуття страху або провини близьким людям, а потім вони запропонують можливий спосіб полегшити цей страх або вирішити проблеми, які вони самі ж створили.

Близнюки

Вони можуть бути неймовірно чарівними, і при цьому Близнюки абсолютно не віддають собі звіту в тому, що вони граються почуттями, а часом і з життями інших людей. Їх складно назвати маніпуляторами - вони просто чарівні брехунчики. Якщо Скорпіон в плані брехні дуже небезпечний, то Близнюки, навпаки, веселі, товариські і креативні - вони брешуть через натхнення і бажання привернути до себе увагу. Цю рису неможливо викорінити, оскільки це частина їх подвійної натури.

Гороскоп найкращих брехунів серед знаків Зодіаку (фото: womenville.com)

Риби

На перший погляд Риби - прості творчі люди з тонкою душевною організацією і величезним почуттям співчуття до всіх оточуючих. Але в реальності під тонкою натурою ховається демон, який стане брехати, не здригнувшись, заради отримання того, що він дійсно бажає. Риби дуже інтуїтивні порівняно з іншими знаками, і вони завжди точно знають, до яких прийомів і маніпуляцій вдатися, щоб отримати вигоду для себе.

Терези

Вони товариські, комунікабельні, милі і доброзичливі, але при всьому цьому вони запросто будуть маніпулювати вами або відверто брехати. Найчастіше Терези брешуть, щоб уникнути проблем, щоб постати перед оточуючими в більш вигідному світлі і не залишитися винними в будь-якій скрутній ситуації. У них справжній талант до наклепу і поширення чуток з абсолютно невинним обличчям. Терези вміють лицемірити і майстерно викручуватися, коли їх намагаються вивести на чисту воду.

Гороскоп найкращих брехунів серед знаків Зодіаку (фото: womenville.com)

Рак

Ви здивуєтеся, але Раки теж увійшли в нашу добірку найкращих брехунів. От тільки їх брехня не призначена для того, щоб завдати шкоди або отримати те, що йому необхідно. Раки в основному грішать перебільшенням реальності, оскільки вони абсолютно нездатні оцінити справжню версію подій. Так, їх можна назвати людьми, які люблять прибрехати і прикрасити, але, принаймні, вони абсолютно нешкідливі.

Водолій

Так само як і Раки, Водолії не завдають своєю брехнею глобальної шкоди, оскільки найчастіше вони до неї вдаються, щоб кого-небудь не засмутити або ж вигородити себе. Їх зброя - це свята брехня на благо. Причому Водолії щиро вважають, що це тільки на користь справи. Однак навіть така брехня на благо часто виявляється абсолютно непродуктивною, коли істина спливає на поверхню. Але Водолій не засмучується, адже він моментально придумає нову брехню, щоб виправдати стару.

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