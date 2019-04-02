Невже ми не заслуговуємо? В Україні може з'явитися ще одне свято

В Україні може з'явитися ще одне свято - День програміста. З відповідною петицією до гаранта звернувся Олександр Олексійович Кабанов. Текст звернення "Зробити професійне свято - день програміста 13 вересня" з'явився на сторінках Офіційного інтернет-представництва Президента України.

"Сьогодні без комп'ютера нічого не можливо зробити: банківські перекази, хірургічні операції, електронні черги, електронні квитки, голосування в радах, місцеві та державні сайти... Невже ми не заслуговуємо на професійне свято?" - написав автор петиції.

Зауважимо, що День програміста - свято, що неофіційно відзначається у 256-й день року. Число 256 (28) вибрано тому, що це кількість різних значень, які можна виразити за допомогою восьмирозрядного байта. Також це максимальна ціла ступінь числа 2, яка не перевищує кількості днів у році (365 або 366).



Сьогодні цей день неофіційно відзначається в Ізраїлі, Австрії, Німеччині, Канаді, Китаї, Хорватії, Чехії, Франції, Австралії, Польщі, Італії, Великій Британії, США та багатьох інших країнах.

Скриншот

Нагадаємо, що електронна петиція, адресована президентові, розглядається за умови збору на її підтримку не менш як 25 тис. підписів громадян протягом не більше трьох місяців з дня оприлюднення (у даному випадку - з 29 березня).

До речі, у квітні 2019 року українці матимуть багато вихідних, так як в цьому місяці країна святкуватиме Великдень, що також збігається із травневими святами.