Ніколи не беріть ці продукти на пікнік: зіпсуються миттєво

У літню пору дуже багатьом людям хочеться бути ближче до природи і насолодитися там прийомом їжі. Але є список продуктів, які категорично не можна брати з собою на відпочинок через те, що температура на вулиці досить висока.

Експерти назвали п'ять продуктів, які дуже швидко псуються в спеку, пише Express.

Вживання деяких продуктів харчування може призвести до небажаних наслідків та отруєння.

Якщо ви залишите їжу занадто довго при невідповідній температурі, особливо під прямими сонячними променями, це підвищить ймовірність розмноження шкідливих бактерій.

Деяка їжа може починати псуватися занадто швидко.

"У продуктах процвітає безліч шкідливих бактерій, таких як кишкова паличка і сальмонела", - відзначають експерти.

Ось п'ять продуктів, яких слід уникати, і кілька відмінних альтернатив, якими можна їх замінити.

Що не можна брати на пікнік

Вся їжа з майонезом - це табу

Під час барбекю або пікніка слід уникати будь - яких страв, заправлених або покритих майонезом - від м'яса, картоплі і риби до пасти.

Салати на основі майонезу потрібно зберігати в прохолодних місцях, чого не можна сказати про пікніки.

Збільшений вплив теплих температур може привести до того, що продукти будуть псуватися швидше, що підвищить ризик розладу шлунка.

Замініть ці салати натуральними, використовуючи рослинну олію.

Відмовтеся від майонезних салатів на користь натуральних (фото: express.co.uk)

М'ясо, залишене на сонці занадто довго



Сире м'ясо, залишене на сонці, представляє дуже високий ризик хвороб харчового походження, тому вкрай важливо знати, як довго ви можете зберігати його, перш ніж воно стане неїстівним.

Прийміть додаткові запобіжні заходи: не залишайте сире м'ясо на сонці, кладіть його прямо на гриль і негайно мийте всі тарілки й обробні дошки, яких воно могло торкнутися.

М'які сири

Молочні продукти, такі як сир, молоко і масло, також можуть швидко зіпсуватися на сонці.

Швидкість, з якою сир починає псуватися, багато в чому залежить від вмісту в ньому води: чим більше вологи, тим швидше він псується. Краще візьміть з собою тверді й витримані сири.

Рис

Яким би нешкідливим цей продукт не здавався, рис може бути небезпечним джерелом харчового отруєння.

Сирий рис може містити спори Bacillus Cereus, і ці спори виживають при нагріванні. Коли рис охолоджується, спори бактерій ростуть і виділяють токсин, який може призвести до захворювання.

Вино



Вино - це ще один продукт, на який варто звернути увагу, перебуваючи на сонці, бо тривалий час, проведений при високих температурах, може залишити в роті кислуватий присмак.

Спека збільшить вміст таніну і зробить смак вашого вина гірким і далеко не таким приємним.

Не так багато досліджень про те, як довго вино може витримувати спеку, але найкраще зберігати його в більш прохолодному місці і якомога далі від прямих сонячних променів.