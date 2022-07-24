Никогда не берите эти продукты на пикник: испортятся мгновенно

В летнее время очень многим людям хочется быть поближе к природе и насладиться там приемом пищи. Но есть список продуктов, которые категорически нельзя брать с собой на отдых из-за того, что температура на улице достаточно высокая.

Эксперты назвали пять продуктов, которые очень быстро портятся в жару, пишет Express.

Употребление некоторых продуктов питания может привести к нежелательным последствиям и отравлению.

Если вы оставите пищу слишком долго при неподходящей температуре, особенно под прямыми солнечными лучами, это повысит вероятность размножения вредных бактерий.

Некоторая еда может начинать портиться слишком быстро.

"В продуктах процветает множество вредных бактерий, таких как кишечная палочка и сальмонелла", - отмечают эксперты.

Вот пять продуктов, которых следует избегать, и несколько отличных альтернатив, которыми можно их заменить.

Что нельзя брать на пикник

Вся еда с майонезом - это табу

Во время барбекю или пикника следует избегать любых блюд, заправленных или покрытых майонезом - от мяса, картофеля и рыбы до пасты.

Салаты на основе майонеза нужно хранить в прохладных местах, чего нельзя сказать о пикниках.

Увеличенное воздействие теплых температур может привести к тому, что продукты будут портиться быстрее, что повысит риск расстройства желудка.

Замените эти салаты натуральными, используя растительное масло.

Откажитесь от майонезных салатов в пользу натуральных (фото: express.co.uk)

Мясо, оставленное на солнце слишком долго



Сырое мясо, оставленное на солнце, представляет очень высокий риск болезней пищевого происхождения, поэтому крайне важно знать, как долго вы можете хранить его, прежде чем оно станет несъедобным.

Примите дополнительные меры предосторожности: не оставляйте сырое мясо на солнце, кладите его прямо на гриль и немедленно мойте все тарелки и разделочные доски, которых оно могло коснуться.

Мягкие сыры

Молочные продукты, такие как сыр, молоко и масло, также могут быстро испортиться на солнце.

Скорость, с которой сыр начинает портиться, во многом зависит от содержания в нем воды: чем больше влаги, тем быстрее он портится. Лучше возьмите с собой твердые и выдержанные сыры.

Рис

Каким бы безобидным этот продукт не казался, рис может быть опасным источником пищевого отравления.

Сырой рис может содержать споры Bacillus Cereus, и эти споры выживают при нагревании. Когда рис остывает, споры бактерий растут и выделяют токсин, который может привести к болезни.

Вино



Вино - это еще один продукт, на который стоит обратить внимание, находясь на солнце, так как длительное время, проведенное при высоких температурах, может оставить во рту кисловатый привкус.

Жара увеличит содержание танина и сделает вкус вашего вина горьким и далеко не таким приятным.

Не так много исследований о том, как долго вино может выдерживать жару, но лучше всего хранить его в более прохладном месте и подальше от прямых солнечных лучей.