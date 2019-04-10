Нове відео Зеленського: мережа бурхливо відреагувала на ролик

Володимир Зеленський випустив новий ролик, в якому закликав українців об'єднуватися перед виборами 2019. Кандидат в президенти опублікував на сторінці у Facebook відео тривалістю в одну хвилину, яке зібрало велику кількість переглядів та бурхливі коментарі користувачів мережі.

На кадрах показані люди, які стоять по різні боки проїжджої частини.

"Це ми. Ті, кого поділили на правильних і неправильних. На малоросів і вишиватників. Тих, кого називають бидлом, клоунами, хохлами. Але ми - це українці. На Заході, на сході, півночі, півдні та у центрі. І ми втомилися стояти на місці, чекаючи, поки закінчиться ця епоха. Епоха жадібності, бідності, брехні", - звучить голос Зеленського за кадром під музику.

Фото: скріншот відео

Коли на світлофорі з'являється зелене світло, люди йдуть назустріч один одному та обіймаються.

"Тому ми робимо це разом, україномовні й російськомовні, заможні і безробітні. Ті, хто захищає Україну і ті, кого змусили шукати щастя за кордоном. Ми різні, але такі однакові. Об'єднаємося, щоб рухатися вперед", - каже кандидат у президенти.

Після цього на першому плані попереду людей з'являється Зеленський, який розповідає, що 21 квітня - у день другого туру виборів президента - "вибір тільки один - минуле, або майбутнє".

Відео закінчується написом "Кінець старої епохи 21 квітня 2019".

Відео: facebook.com/zelenskiy95

Ролик викликав у користувачів мережі неоднозначну реакцію. Описуючи свої враження про нього коментатори виходять з власних політичних уподобань. У той же час багато з них сходяться в тому, що Зеленський міг би вийти у прямий ефір для "живого" спілкування, а не публікувати записані ролики.

Досить воду лити. Зупинись! Вова, здай аналізи і прийди на дебати. Люди чекають від тебе пояснень та відповідей. Досить очі замилювати штампованими відосами!

Нарешті до мене дійшло! Зеленський на посаді президента буде записувати епічні відоси до Путіна з 25 кадром і таким чином буде його зомбувати віддати Крим та Схід! Це бл*дь геніально!.. Путін, у тебе 24 години... думай-те!"

Може досить роликами з людьми спілкуватися?.. Досить грати і маніпулювати на емоціях людей!

Ні, ну ролики красиві ви знімаєте! Але ми ж не головного режисера вибираємо! Потрібно показати програму, вийти на дебати. Інакше це все просто порожні слова!

Вийди в прямий ефір, досить нам кіно показувати! Наша країна це не знімальний майданчик, там все по-справжньому!

Ох, Володько, ти цими своїми пафосними відосами з хрипкоголосою озвучкою забембав вже навіть більше, ніж Порошенко за всі п'ять років;

Оооо. Ще один ролик. Скільки можна? Стає нудно, тому що страшно вже давно...

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Як повідомлялося раніше, українці обурюються через те, що Порошенко і Зеленський призначили різні дати дебатів.

Також повідомлялося про те, що кандидатам у президенти запропонували нове місце для дебатів.

Додамо, що нещодавно мама Зеленського поділилася емоціями від виборів.