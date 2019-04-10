Нове відео Зеленського: мережа бурхливо відреагувала на ролик

Зеленський в новому відеоролику звернувся до українців
Володимир Зеленський випустив новий ролик, в якому закликав українців об'єднуватися перед виборами 2019. Кандидат в президенти опублікував на сторінці у Facebook відео тривалістю в одну хвилину, яке зібрало велику кількість переглядів та бурхливі коментарі користувачів мережі.
На кадрах показані люди, які стоять по різні боки проїжджої частини.
"Це ми. Ті, кого поділили на правильних і неправильних. На малоросів і вишиватників. Тих, кого називають бидлом, клоунами, хохлами. Але ми - це українці. На Заході, на сході, півночі, півдні та у центрі. І ми втомилися стояти на місці, чекаючи, поки закінчиться ця епоха. Епоха жадібності, бідності, брехні", - звучить голос Зеленського за кадром під музику.
Фото: скріншот відео
Коли на світлофорі з'являється зелене світло, люди йдуть назустріч один одному та обіймаються.
"Тому ми робимо це разом, україномовні й російськомовні, заможні і безробітні. Ті, хто захищає Україну і ті, кого змусили шукати щастя за кордоном. Ми різні, але такі однакові. Об'єднаємося, щоб рухатися вперед", - каже кандидат у президенти.
Після цього на першому плані попереду людей з'являється Зеленський, який розповідає, що 21 квітня - у день другого туру виборів президента - "вибір тільки один - минуле, або майбутнє".
Відео закінчується написом "Кінець старої епохи 21 квітня 2019".
Ролик викликав у користувачів мережі неоднозначну реакцію. Описуючи свої враження про нього коментатори виходять з власних політичних уподобань. У той же час багато з них сходяться в тому, що Зеленський міг би вийти у прямий ефір для "живого" спілкування, а не публікувати записані ролики.
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Як повідомлялося раніше, українці обурюються через те, що Порошенко і Зеленський призначили різні дати дебатів.
Також повідомлялося про те, що кандидатам у президенти запропонували нове місце для дебатів.
Додамо, що нещодавно мама Зеленського поділилася емоціями від виборів.