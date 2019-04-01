Життя без пандусів: що змінилося з 1 квітня

Нові норми інклюзивності офіційно починають діяти з 1 квітня. Так, нові державні будівельні норми зобов'язують створення безбар'єрного простору в Україні. Про це повідомив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ Лев Парцхаладзе на своїй сторінці в Facebook.

В першу чергу, дані норми спрямовані на людей з порушеннями опорно-рухового апарату, зору, слуху, розумової діяльності, людей похилого віку, батьків з маленькими дітьми, вагітних жінок.

Серед іншого, нові норми вводять обов'язкове використання принципів універсального дизайну при проектуванні нових громадських і житлових будівель.

Тепер при новому будівництві житлових і громадських будівель застосування принципів універсального дизайну - обов'язково. Потрібно передбачати всі входи і виходи з будівлі, в тому числі, евакуаційні, рівень землі без влаштування ганку. Для цього слід передбачати тверде покриття з дренажем і ливнестоком.

Фото: facebook.com/lev.partskhaladz1

При реконструкції житлових і громадських будинків допускається влаштовувати ганок висотою не більше 0,15 м від тротуару і, звичайно, тоді повинні бути обов'язково встановлені безпечні пандуси.

Об'єкти, які проектуються, повинні бути однаково доступні і зручні для маломобільних груп населення та для інших членів суспільства. Наприклад, відсутність порогів, неслизькі рівні поверхні, зручні з'їзди, подання корисної інформації, яка легко сприймається візуально і тактильно вербально.

Застосування спеціалізованих елементів доступності для осіб з інвалідністю (пандуси, підйомники) повинні встановлюватися завданням на проектування лише за відсутності можливостей влаштовувати універсальні елементи.

Державні будівельні норми - обов'язкові до виконання нормативні акти, які використовуються при проектуванні нових і реконструкції існуючих будівель, кварталів, мікрорайонів відповідності з їх призначенням.

Нагадаємо, що Мінрегіонрозвитку оновлює державні будівельні норми з проектування доріг.

Раніше повідомлялося про те, що в Києві влітку почнеться реконструкція Вокзальній площі.