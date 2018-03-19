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Нові правила отримання водійських прав: яким буде іспит (відео)

STYLERLIFE        19.03.2018 - 14:41
Фото: Водіння (pixabay.com/Skitterphoto)
Фото: Водіння (pixabay.com/Skitterphoto)

МВС вводить чек-лист для прозорості системи оцінювання

В іспиті для отримання водійських прав в Україні з'явилося нововведення, завдяки якому процес повинен стати прозорішим. Головний сервісний центр МВС розробив і запровадив спеціальний чек-лист для практичного іспиту з водіння, а також планується ввести відеофіксацію. Екзаменатори будуть відзначати типові помилки екзаменованих і виставляти оцінки по кожному етапу випробувань. Про це повідомляє "Сьогодні".

У прес-службі МВС нагадали, що наприкінці 2017 року іспит з водіння розділили на два етапи. Перший проходить на майданчику для навчання з початкового керування, де майбутні водії демонструють початок руху на підйомі та спуску, уміння гальмувати та маневрувати.

Другий етап іспиту проходить на зазначеному маршруті серед дорожнього руху, де водіям доведеться маневрувати в потоці, дотримуватися правил дорожнього руху і не створювати аварійні ситуації.

У чек-листі екзаменатор буде ставити позначки про проходження або непроходження водіями того чи іншого етапу випробувань. Після закінчення іспиту людина може ознайомитися з зазначеними екзаменатором помилками, залишивши на чек-листі свій підпис.

Речник Головного сервісного центру Інга Вишневська зазначила, що введення чек-листа дозволить зробити процес здачі іспиту прозорішим.

"У нас багато змін у теоретичній частині іспиту, і залишалася проблемна практична частина, яка була суб'єктивною", - зазначила вона.

"Чек-лист – перший крок до прозорої системи оцінювання. При підписанні чек-листа екзаменований може зафіксувати свою незгоду з результатом, оскаржити його в сервісному центрі. У повну силу ця система запрацює після введення відеофіксації, коли можна перевірити всі скарги. Фото - і відеофіксацію здачі іспиту планується ввести вже в цьому році", - зазначила Вишневська.

З чек-листом можна ознайомитися на сайті Головного сервісного центру МВС, щоб спростити процес підготовки до іспиту.

Нововведення прокоментували водії зі стажем.

"Побачивши свої помилки в керуванні, молоді водії зосередяться на їх усуненні та краще орієнтуватися в дорожній обстановці та ПДР, ніж "старі", які забули, як треба поводитися на дорозі", - вважають водії.

Відео: Нові правила (YouTube/Сьогодні)

Зазначається, що, на думку інструкторів, іспит з водіння не дарма розділили на дві частини, оскільки водії, які показували хороші результати на майданчику, на міських дорогах починали губитися.

До речі, під Києвом поскаржилися на зухвалу жінку-водія.

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