Новые правила получения водительских прав: каким будет экзамен (видео)

МВД вводит чек-лист для прозрачности системы оценивания

В экзамене для получения водительских прав в Украине появилось нововведение, благодаря которому процесс должен стать прозрачнее. Главный сервисный центр МВД разработал и внедрил специальный чек-лист для практического экзамена по вождению, а также планируется ввести видеофиксацию. Экзаменаторы будут отмечать типичные ошибки экзаменуемых и выставлять оценки по каждому этапу испытаний. Об этом сообщает "Сегодня".

В пресс-службе МВД напомнили, что в конце 2017 года экзамен по вождению разделили на два этапа. Первый проходит на площадке для обучения начальному управлению, где будущие водители демонстрируют начало движения на подъеме и спуске, умение тормозить и маневрировать.

Второй этап экзамена проходит на указанном маршруте среди дорожного движения, где водителям предстоит маневрировать в потоке, соблюдать ПДД и не создавать аварийные ситуации.

В чек-листе экзаменатор будет ставить пометки о прохождении или непроходжении водителями того или иного этапа испытаний. После окончания экзамена человек может ознакомиться с указанными экзаменатором ошибками, оставив на чек-листе свою подпись.

Спикер Главного сервисного центра Инга Вишневская отметила, что введение чек-листа позволит сделать процесс сдачи экзамена прозрачнее.

"У нас много изменений в теоретической части экзамена, и оставалась проблемная практическая часть, которая была субъективной", - отметила она.

"Чек-лист – первый шаг к прозрачной системе оценивания. При подписании чек-листа экзаменуемый может зафиксировать свое несогласие с результатом, обжаловать его в сервисном центре. В полную силу эта система заработает после введения видеофиксации, когда можно проверить все жалобы. Фото- и видеофиксацию сдачи экзамена планируется ввести уже в этом году", - отметила Вишневская.

С чек-листом можно ознакомиться на сайте Главного сервисного центра МВД, чтобы упростить процесс подготовки к экзамену.

Нововведение прокомментировали водители со стажем.

"Увидев свои ошибки в вождении, молодые водители сосредоточатся на их устранении и будут лучше ориентироваться в дорожной обстановке и ПДД, чем "старики", позабывшие, как надо вести себя на дороге", - считают водители.

Видео: Новые правила (YouTube/Сегодня)

Отмечается, что, по мнению инструкторов, экзамен по вождению не зря разделили на две части, поскольку водители, которые показывали хорошие результаты на площадке, на городских дорогах начинали теряться.

Кстати, под Киевом пожаловались на дерзкую женщину-водителя.